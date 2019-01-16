Katar'dan Suriyeli mültecilere 50 milyon dolarlık bağış

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, farklı ülkelerdeki Suriyeli mültecilere destek olmak için 50 milyon dolar bağışta bulunulması talimatı verdi.

Katar haber ajansı QNA'da, bağışın; acil yardım yardım paketi ve Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mültecilere ve ayrıca Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yönelik bir dizi kalkınma programı şeklinde olacağı ifade edildi.

Haberde, Suriye içinde yerinden edilenlere 20 milyon dolar, Ürdün, Türkiye ve Lübnan'daki mültecileri destekleme programına ayrı ayrı 10'ar milyon dolar tahsis edileceği kaydedildi.

Lübnan'a tahsis edilecek 10 milyon doların 1,5 milyon dolarlık kısmının Katar Hayır Kurumu'nun başlattığı "Arsal'a yardım edin" kampanyasına destek için ayrılacağı bilgisi geçildi.

Katar Hayır Kurumu, 12 Ocak'ta Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesinde zor kış şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mülteciler için acil yardım kampanyası başlatmıştı.

