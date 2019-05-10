Katar yönetimi, Suudi Arabistan'dan, hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarına gerekli kolaylığın gösterilmesini istedi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'dan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile diğer Arap ve Müslüman ülkelere gösterilen kolaylıkların, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet eden Katarlılara da gösterilmesinin istendiği kaydedildi.

Açıklamada, Katar vatandaşlarının kutsal toprakları ziyaret etmesinin önünde bazı engeller olduğu belirtilerek, Doha'dan Cidde'ye doğrudan uçuşlara hala izin verilmediği, ayrıca Riyad yönetiminin hava yolunu kullanamayan kişilerin kullandığı tek sınır kapısını da kapalı tuttuğu ifade edildi.

Açıklama ile Suudi Arabistan yönetimine, Katarlılara ve Katar'la bağlantısı olanlara yönelik bu "ayrımcı" uygulamaları gözden geçirme, dini sorumlulukları önceleme ve dini ritüelleri politize etmeme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 7 Mayıs'ta, Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesi açıldığını duyurmuştu.