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Katar'dan Suudi Arabistan'a "hac ve umre" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 02:16 | Son Güncelleme

Katar Suudi Arabistan'dan, hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarına gereken kolaylığın gösterilmesini talep etti

Katar yönetimi, Suudi Arabistan'dan, hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarına gerekli kolaylığın gösterilmesini istedi.

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'dan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile diğer Arap ve Müslüman ülkelere gösterilen kolaylıkların, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet eden Katarlılara da gösterilmesinin istendiği kaydedildi.

Açıklamada, Katar vatandaşlarının kutsal toprakları ziyaret etmesinin önünde bazı engeller olduğu belirtilerek, Doha'dan Cidde'ye doğrudan uçuşlara hala izin verilmediği, ayrıca Riyad yönetiminin hava yolunu kullanamayan kişilerin kullandığı tek sınır kapısını da kapalı tuttuğu ifade edildi.

Açıklama ile Suudi Arabistan yönetimine, Katarlılara ve Katar'la bağlantısı olanlara yönelik bu "ayrımcı" uygulamaları gözden geçirme, dini sorumlulukları önceleme ve dini ritüelleri politize etmeme çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 7 Mayıs'ta, Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesi açıldığını duyurmuştu.

Katar'daki Ulusal İnsan Hakları Komitesi (NHRC) ise bir gün sonra yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın umre ibadetini yerine getirmek isteyen Katarlılar için doğrudan kayıt yaptırabilecekleri internet sitesi açmasının "göstermelik ve yetersiz" olduğunu belirtmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla hacı adaylarının Katar'a ait olmayan bir hava yolu şirketi ya da kara yoluyla ülkeye gelebileceği açıklanmıştı.

NHRC, şubat ayında yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'ın hac ve umre ibadetini siyasete alet ettiğini ileri sürerek, buna karşı uluslararası mekanizmalara başvuracaklarını duyurmuştu. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Katar vatandaşları ile bu ülkede ikamet eden vatandaşlarının üç yıldır hac ibadetlerini yerine getirmelerinin önüne birtakım engeller çıkardığı belirtilmişti.

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