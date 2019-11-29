HABER

Katar'dan Suudi Arabistan'a üst düzey sürpriz ziyaret gerçekleştirildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 00:57 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçen ay Suudi Arabistan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği öne sürüldü - WSJ'nin haberinde Al Sani'nin iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak için ülkesinin Müslüman Kardeşler'le bağını koparmaya istekli olduğunu bildirdiği belirtildi

NEW YORK (AA) – Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin geçen ay Suudi Arabistan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li ve Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin iki ülke arasında 2,5 yıldır süren gerginliği görüşmek üzere Riyad’a geçen ay sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürüldü.

Haberde, Al Sani'nin iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için Suudi yetkililere, Katar’ın, Suudi monarşisi ve müttefikleri tarafından güvenilmeyen Müslüman Kardeşler'le bağlarını koparmaya istekli olduğunu söylediği iddia edildi.

Suudi Arabistan’ın Katar’ın teklifini değerlendireceği aktarılan haberde, bir Arap yetkilinin, "Bunun görülmemiş ciddi bir teklif olduğunu düşünüyorum. Belli seviyede şüphe var ama olayın ciddiyetini göstermek için eylemleri de görmek gerekiyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

İki ülke yetkililerinin, Katar’ın teklifinin detaylarını görüşmek üzere tekrar bir araya gelmeyi planladıkları öne sürüldü.

Suudi Arabistan, BAE, Yemen, Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran 2017’de yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Söz konusu ülkeler, Katar’a yönelik uyguladıkları ablukayı kaldırmak için Katar’dan terörizmi finanse etmeyi durdurmak, Al Jazeera Televizyonunu kapatmak ve İran ile ilişkilerini kesmek de dahil 13 farklı talepte bulunmuştu.

PARTNERBomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'Bomba Can Yaman yorumu! 'Fiziğiyle mi...'
Soba bacasındaki tıkanıklık nedeniyle çıkan yangın korkuttuSoba bacasındaki tıkanıklık nedeniyle çıkan yangın korkuttu
Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Müslüman Kardeşler Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Sütyensiz geldi flaşın kurbanı oldu!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Cem Uzan, Türkiye'ye dönüyor! Avukatı açıkladı

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Eski sevgilisi yüzünü asitle yakmıştı! Duruşmada isyan etti

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO bazı seferleri iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

CHP'nin eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

CHP eski Gençlik Kolları Başkanı ölü bulundu!

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Gaziantep'te ele geçirildi! 2 kişi gözaltında

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

Meteoroloji ve AKOM'un ardından bir uyarı daha! İstanbul teyakkuzda

28 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.