Katar'dan Trabzon'a direkt uçak seferi sevindirdi

TUĞBA YARDIMCI - Katar Havayollarının Türkiye'deki uçuş noktaları arasına Trabzon'u da dahil etmesi sektörde olumlu karşılandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 7 noktaya direkt sefer düzenleyen Katar Havayollarının, bu yıl uçacağı noktalar arasına Trabzon'u da eklediğini söyledi. Kantarcı, bu gelişme dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, Katar Havayollarının Trabzon'a haftada 3 sefer gerçekleştirmesinin planlandığını vurguladı. Trabzon'a Körfez ülkelerinden direkt seferler düzenlendiğini anımsatan Kantarcı, bu yeni gelişmenin sektörde yeni bir hareketlilik oluşturacağına inandığını dile getirdi. Kantarcı, 2018-2019 yıllarında Suudi Arabistan'dan Trabzon'a üst ve orta gelir düzeyinde turistler geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Suudi Arabistan'dan gelen genel turist sayısında azalma olmadı, ama üst ve orta gelir düzeydekilere göre daha alt gelir grubundakiler gelmeye başladı. Son 2 yıldır kişi başı bıraktıkları para miktarı azaldı. Geceleme ortalamalarında da azalmalar oldu. Dolayısıyla Katar Havayollarının Türkiye'deki 7 noktaya Trabzon'u da eklemesi, Trabzon ve bölge turizmi açısından önemli bir gelişme."

Katar'dan direkt seferle Trabzon'a gelecek turistlerin, Doğu Karadeniz'in tamamına kolaylıkla ulaşabileceğini belirten Kantarcı, şöyle devam etti: "Bu gelişme sayesinde bölge, dolayısıyla da ülke turizminin gelirinde artış olacak. Olumlu bir gelişme olacak. Geçen sene temmuz ve ağustos aylarında Irak'ın Bağdat ve Erbil şehirlerinden Trabzon'a direkt seferler gerçekleştirildi. Trabzon'a o dönemde Irak'tan 77 sefer yapıldı. Daha önceki yıllarda başlayan Umman ve Ürdün seferlerinin sayıları ise arttı. Lübnan'dan 6 uçuş oldu. Katar ve Kuveyt ekonomik olarak turizmimize daha fazla etki sağlayacak ülkelerden. Kaliteli bir portföy geleceği düşüncesindeyiz, olumlu bir durum." - Turizm sezonunun yıla yayılması için çalışma yapılıyor Kantarcı, Trabzon'da turizm sezonunu yılın tamamına yaymak için çalışmalar yapıldığını söyledi. Özellikle kış döneminde bölgeye turist çekmek için projeler geliştirildiğine dikkati çeken Kantarcı, bu yıl da Trabzon'un ve bölgenin tanıtımı noktasında alternatif pazarlara ulaşmak amacıyla uluslararası fuar ve rot showlara katılacaklarını anlattı.