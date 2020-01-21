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  4. Katar'dan Trabzon'a direkt uçak seferi sevindirdi

Katar'dan Trabzon'a direkt uçak seferi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı: - "Katar Havayollarının Trabzon'a haftada 3 sefer gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu yeni gelişmenin sektörde yeni bir haraketlilik oluşturacağına inanıyorum" - "Katar'dan direkt seferle Trabzon'a gelecek turistler, Doğu Karadeniz'in tamamına kolaylıkla ulaşabilecek"

TUĞBA YARDIMCI - Katar Havayollarının Türkiye'deki uçuş noktaları arasına Trabzon'u da dahil etmesi sektörde olumlu karşılandı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 7 noktaya direkt sefer düzenleyen Katar Havayollarının, bu yıl uçacağı noktalar arasına Trabzon'u da eklediğini söyledi.

Kantarcı, bu gelişme dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, Katar Havayollarının Trabzon'a haftada 3 sefer gerçekleştirmesinin planlandığını vurguladı.

Trabzon'a Körfez ülkelerinden direkt seferler düzenlendiğini anımsatan Kantarcı, bu yeni gelişmenin sektörde yeni bir hareketlilik oluşturacağına inandığını dile getirdi.

Kantarcı, 2018-2019 yıllarında Suudi Arabistan'dan Trabzon'a üst ve orta gelir düzeyinde turistler geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan'dan gelen genel turist sayısında azalma olmadı, ama üst ve orta gelir düzeydekilere göre daha alt gelir grubundakiler gelmeye başladı. Son 2 yıldır kişi başı bıraktıkları para miktarı azaldı. Geceleme ortalamalarında da azalmalar oldu. Dolayısıyla Katar Havayollarının Türkiye'deki 7 noktaya Trabzon'u da eklemesi, Trabzon ve bölge turizmi açısından önemli bir gelişme."

Katar'dan direkt seferle Trabzon'a gelecek turistlerin, Doğu Karadeniz'in tamamına kolaylıkla ulaşabileceğini belirten Kantarcı, şöyle devam etti:

"Bu gelişme sayesinde bölge, dolayısıyla da ülke turizminin gelirinde artış olacak. Olumlu bir gelişme olacak. Geçen sene temmuz ve ağustos aylarında Irak'ın Bağdat ve Erbil şehirlerinden Trabzon'a direkt seferler gerçekleştirildi. Trabzon'a o dönemde Irak'tan 77 sefer yapıldı. Daha önceki yıllarda başlayan Umman ve Ürdün seferlerinin sayıları ise arttı. Lübnan'dan 6 uçuş oldu. Katar ve Kuveyt ekonomik olarak turizmimize daha fazla etki sağlayacak ülkelerden. Kaliteli bir portföy geleceği düşüncesindeyiz, olumlu bir durum."

- Turizm sezonunun yıla yayılması için çalışma yapılıyor

Kantarcı, Trabzon'da turizm sezonunu yılın tamamına yaymak için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Özellikle kış döneminde bölgeye turist çekmek için projeler geliştirildiğine dikkati çeken Kantarcı, bu yıl da Trabzon'un ve bölgenin tanıtımı noktasında alternatif pazarlara ulaşmak amacıyla uluslararası fuar ve rot showlara katılacaklarını anlattı.

Kantarcı, kış sezonunda turizm işletmelerine katkı sağlamak, bu dönemde yüzde 30'larda olan doluluk oranlarını yükseltmek gerektiğini ifade etti.

Master planı, altyapı çalışmaları tamamlanan Çakırgöl Kayak Merkezi Projesi ile planı tamamlanan Uzungöl Kayak Merkezi Projesi'nin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Kantarcı, bu tür projelerin sezonun yıla yayılması noktasında hayati önem taşıdığını belirtti.

Kantarcı, gastronomi turizminin geliştirilmesi noktasında da çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü, ilin ve bölgenin hem yemek kültürünün hem de doğasının tanıtılması için dünyaca ünlü gurme ve fotoğrafçılarla temas halinde olunduğunu da sözlerine ekledi.

- Trabzon'a geçen yıl 1546 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildi

Trabzon'a, 2019'da 606 bin 251'i yabancı, 1 milyon 53 bin 810'u yerli olmak üzere 1 milyon 660 bin 61 turist geldi. Geçen yıl, yerli turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azaldığı, yabancı turist sayısının ise yüzde 7,7 arttığı görüldü.

Trabzon'un 2019'da turizmden elde ettiği gelir 363 milyon 750 bin 600 dolar oldu.

Geçen yıl Trabzon'a 1546 yurt dışı uçuşu gerçekleştirildi. Kente yapılan yurt dışı uçak seferi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 arttı.

Uçuşların 519'u Suudi Arabistan, 241'i Almanya ve 233'ü Birleşik Arap Emirlikleri, 165'i Bahreyn, 129'u Kuveyt, 119 Ürdün, 49'u Umman, 77'si Irak'tan, diğerleri ise Rusya, Yunanistan, Lübnan, Çekya'dan yapıldı.

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Trabzon Trabzon'da Katar'dan uçuş TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarc

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