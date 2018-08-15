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Katar'dan Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ı çalışma ziyareti çerçevesinde ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan basın açıklamasına göre, Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ı çalışma ziyareti çerçevesinde ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan basın açıklamasına göre, Katar Emiri Şeyh Temim’in çalışma ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Şeyh Temim, görüşmede, Katar olarak Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-İmadi’nin de hazır bulundukları görüşmede iki lider, Türkiye-Katar arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme hususundaki kararlılıklarını teyit etti.

ANKARA (DHA)

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