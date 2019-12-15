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Katar'dan UNRWA'ya 20,7 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 21:39 | Son Güncelleme

Katar Kalkınma Fonunun yapacağı yardım, Suriye'deki Filistinli mültecilerin temel hizmetlerine tahsis edilecek

DOHA (AA) - Katar yönetimi, Suriye'deki Filistinli mültecilere tahsis edilmek üzere Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) 20,7 milyon dolarlık yardımda bulundu.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumu kapsamında Katar Kalkınma Fonu (QFFD) ile UNRWA arasında 20,7 milyon dolarlık yardım anlaşması imzalandı.

Açıklamada, söz konusu yardımın, Suriye'deki savaştan zarar gören Filistinlilere yönelik mesleki ve teknik eğitim ile sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtildi.

Söz konusu yardımla QFFD'nin 2019 yıl başından bu yana UNRWA'ya yaptığı yardımların 40 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

UNRWA Genel Komiseri Christian Saunders, Katar ve QFFD'nin, Filistinli mültecileri destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

QFFD Genel Müdürü Halife bin Casim el-Kevari de UNRWA ile yapılan anlaşmanın Katar'ın, Filistin meselesi konusundaki köklü ve sarsılmaz tavrını yansıttığını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Sanders, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, UNRWA'nın hizmetlerini sürdürebilmesi için ayda 80 milyon dolar desteğe ihtiyaç duyduğunu, gelecek ay yapılacak yiyecek ve ilaç dağıtımı için de ek 40 milyon dolar gerektiğini belirtmişti.

1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya sağladığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya sokmuştu.

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Katar UNRWA yardım

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