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Katar'dan "uyguladığımız prosedür DTÖ'ye uygun" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 04:20 | Son Güncelleme

Katar'dan "uyguladığımız prosedür DTÖ'ye uygun" açıklaması

DOHA (AA) - Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ürünleriyle ilgili uyguladığı prosedürün Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına uygun olduğunu açıkladı.

DTÖ'nün, BAE'nin, Katar aleyhinde yaptığı şikayeti kabul etmesinin ardından Katar Hükümeti İletişim Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a ekonomik abluka ilan ettiği Haziran 2017'den bu yana söz konusu ülkelerin, Katar'a ürün tedarikçilerine ciddi kısıtlamalar getirdiği hatırlatıldı.

Katar'ın getirdiği iddia edilen kısıtlamaların gerçekte var olmadığının kaydedildiği açıklamada, BAE'nin kendi ticari kısıtlamalarını gözden geçirmemesi ve "Katar'ın, uyguladığı prosedürün DTÖ'nün kurallarını çiğnediğini itiraf ettiği" yönünde açıklamalar yapması kınandı.

DTÖ'nün kurallarının üye ülkelere, ürünlerle ilgili veriler talep ederek tüketicilerin korunmasını amaçlayan tedbirler alma hakkı verdiğinin kaydedildiği açıklamada, Doha yönetiminin bu alanda uyguladığı prosedürün DTÖ kurallarına uygun olduğu vurgulandı.

BAE haber ajansı WAM'a göre, DTÖ, "Katar'ın, BAE menşeli ürünlerin alım satımının yasaklanmasını öngören uygulamalarına ilişkin" Abu Dabi yönetiminin yaptığı şikayeti kabul etmişti.

Abu Dabi yönetimi, BAE ürünlerinin iç pazarda satışını yasaklayan Katar'a karşı, ocak ayından bu yana DTÖ nezdinde girişimlerde bulunuyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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DTÖ Katar

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