DOHA (AA) - Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ürünleriyle ilgili uyguladığı prosedürün Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına uygun olduğunu açıkladı.

DTÖ'nün, BAE'nin, Katar aleyhinde yaptığı şikayeti kabul etmesinin ardından Katar Hükümeti İletişim Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a ekonomik abluka ilan ettiği Haziran 2017'den bu yana söz konusu ülkelerin, Katar'a ürün tedarikçilerine ciddi kısıtlamalar getirdiği hatırlatıldı.

Katar'ın getirdiği iddia edilen kısıtlamaların gerçekte var olmadığının kaydedildiği açıklamada, BAE'nin kendi ticari kısıtlamalarını gözden geçirmemesi ve "Katar'ın, uyguladığı prosedürün DTÖ'nün kurallarını çiğnediğini itiraf ettiği" yönünde açıklamalar yapması kınandı.

DTÖ'nün kurallarının üye ülkelere, ürünlerle ilgili veriler talep ederek tüketicilerin korunmasını amaçlayan tedbirler alma hakkı verdiğinin kaydedildiği açıklamada, Doha yönetiminin bu alanda uyguladığı prosedürün DTÖ kurallarına uygun olduğu vurgulandı.