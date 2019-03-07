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Katar'ın da katıldığı KİK askeri toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 19:46 | Son Güncelleme

Katar'ın da katıldığı KİK askeri toplantısı sona erdi

DOHA (AA) - Katar'ın katılımıyla düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 18'inci Kara Kuvvetleri Komutanları toplantısı sona erdi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, 18'inci KİK Kara Kuvvetleri Komutanları toplantısı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki KİK Genel Sekreterliği merkezinde gerçekleşti.

Katar, iki gün süren toplantıda Kara Kuvvetleri Komutan yardımcısı Tuğgeneral Said Hasın el-Hayareyn'in başkanlığındaki heyetle temsil edildi.

Ortak askeri çalışmalara ilişkin görüşmelerin yanı sıra kara kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı toplantıda, ayrıca KİK Birleşik Askeri Komutanlığına ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

Katar'ın söz konusu toplantıya katılımı, devam eden Körfez krizinin gölgesinde gerçekleşti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi ambargo uygulamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kara Kuvvetleri Katar kik

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