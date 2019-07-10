HABER

Katar'ın tanıtım yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

Katar kültürünü ve ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için 2 yıl boyunca Akdeniz ve Afrika sahillerini gezecek "Fath el Kheir" yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Katar'ın denizcilik kültürünü ve ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için 2 yıl boyunca Akdeniz ve Afrika sahillerini gezecek "Fath el Kheir" yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı.

Katara Kültür Vakfınca bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gezi kapsamında İstanbul'dan yola çıkan "Fath el Kheir" yelkenlisinin uğurlandığı resepsiyona Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, Katara Kültür Vakfı Başkanı Halid bin İbrahim el Suleytin, İstanbul Vali Yardımcsı İsmail Gültekin, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Suleytin, yelkenlideki mürettebatın Katar'ın geleneksel denizcilik kültürünü ve 2022 Dünya Kupası'nı ziyaret ettiği ülkelerde ayrıntılı bir şekilde tanıtacağını söyledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin de yelkenlinin Katar'ın kültürel zenginliğini tanıtmak için İstanbul'dan yola çıkmasının iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Gültekin, "2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın bu güzel yelkenlisinin hedefine kazasız bir şekilde ulaşmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Resepsiyonun ardından yola çıkan Fath el Kheir yelkenlisi Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve İspanya'ya gidecek

İspanya'nın ardından Afrika sahillerine geçecek olan yelkenli Fas, Cezayir ve Tunus'ta dünya kupasını tanıtarak demirlediği yerlerde mürettebat tarafından özelliklere gençlere geleneksel yelkencilik eğitimleri verilecek.

Avrupa ve Afrika sahillerini kapsayan gezi 2 yıl devam edecek.

PARTNER Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor? Meğer hepsinin bir anlamı varmış! Giydiğiniz renkler ne söylüyor?
Haksız kazanç elde eden polislere gözaltıHaksız kazanç elde eden polislere gözaltı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2022 FIFA Dünya Kupası Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan İstanbul Vali Yardımcsı İsmail Gültekin Katar Katara Kültür Vakfı Başkanı Halid bin İbrahim el Suleytin Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

Erdoğan'dan önemli faiz açıklaması

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Mersin'de haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ali İsmail Korkmaz, Hatay'daki mezarı başında anıldı

Yürek yakan ağıt! '6 yıl oldu sen gideli, daha dün gibi...'

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.