Katar'ın tanıtım yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Katar'ın denizcilik kültürünü ve ülkede düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nı tanıtmak için 2 yıl boyunca Akdeniz ve Afrika sahillerini gezecek "Fath el Kheir" yelkenlisi İstanbul'dan yola çıktı.

Katara Kültür Vakfınca bu yıl dördüncüsü düzenlenecek gezi kapsamında İstanbul'dan yola çıkan "Fath el Kheir" yelkenlisinin uğurlandığı resepsiyona Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, Katara Kültür Vakfı Başkanı Halid bin İbrahim el Suleytin, İstanbul Vali Yardımcsı İsmail Gültekin, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Suleytin, yelkenlideki mürettebatın Katar'ın geleneksel denizcilik kültürünü ve 2022 Dünya Kupası'nı ziyaret ettiği ülkelerde ayrıntılı bir şekilde tanıtacağını söyledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Gültekin de yelkenlinin Katar'ın kültürel zenginliğini tanıtmak için İstanbul'dan yola çıkmasının iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirtti.