Katar’la İmzalanan Protokol ve Sınavsız Tıp Fakültesi Tartışması

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler uzun süredir Türkiye kamuoyunda çok yakından takip ediliyor.

Son on yılda Katarlı şirketler Türkiye’de aralarında BMC, Finansbank, ABank, Beymen, Banvit gibi birçok şirketi satın aldı ya da ortak oldu.

2020 yılında Antalya Limanı Katarlı Q Terminals WLL’ye satılırken Qatar Holding İstinye Park’a ortak oldu. Katar Yatırım Otoritesi ise Borsa İstanbul’un yüzde 10 payını satın aldı.

Katar’la Askeri Eğitim Alanında İşbirliği Hangi Alanları Kapsıyor?

Bu nedenle Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘Türkiye ile Katar arasındaki askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü’’ yeni bir tepki dalgası yarattı.

Anlaşmaya göre her iki ülkeden öğrenciler tıp, diş hekimliği, eczacılık fakültelerinde lisans ve yüksek lisans, sağlık meslek yüksek okulunda ise ön lisans eğitimi alabilecek.

Kaç öğrencinin bu protokolden yararlanacağı ve bu eğitimin ücretli olup olmadığı belirsiz

Kaç öğrencinin bu protokolden yararlanacağı belirsiz. Zira protokolde ‘‘kontenjan, her yıl iki ülkenin eğitim kurumlarının eşgüdümü sonucu belirlenir’’ ifadesine yer veriliyor.

Bu eğitimlerin ücrete tabi olup olmadığı net değil.

Protokolün Mali Hususları bölümünün ilk maddesinde ‘‘faaliyetlerin ücretleri, ücretsiz ya da indirilmiş ücret karşılığında düzenlenmesine kabul eden taraf karar verir’’ diyor.

İki ülke arasında imzalanan protokolün Cuma günü, Pazar yapılacak üniversitelere giriş sınavı öncesi Resmi Gazete’de yayımlanması özellikle sosyal medyada tepki gördü.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken?’’

Resmi Gazete’de yayınlanan protokole dair haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi sosyal medya hesabından anlaşmaya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da ‘bu adaletsizdir’ diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!’’ dedi.

Kamu İş: ‘‘Katarlı gençlere tanınan ayrıcalık iptal edilmelidir’’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, protokolün iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, ‘‘İmzalanan protokole göre, Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabilecekler. AKP iktidarı ülkemizin yerli ve milli kaynaklarını yabancılara pazarladığı gibi şimdi de üniversitelerin tıp fakültelerini pazarlamaktadır. Eşitsizliklerin salgınla birlikte daha da derinleştiği eğitim alanında kamusal eğitim koşullarının ortadan kaldırmaya dönüktür. AKP iktidarı her alandaki politikasızlığına üniversiteleri de alet etmektedir. Katarlı gençler üniversite sınavına bile girmeden parayı basıp üniversiteye kayıt yaptıracaklar ve diploma sahibi olacaklar. Katarlı gençlere tanınan ayrıcalık iptal edilmelidir’’ dendi.

MSB: ‘‘Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor’’

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bilgilendirme notunda, ‘‘Sosyal medyada bahsi geçen Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor. Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şey yok bu protokolde’’ ifadelerine yer verilirken detaylı bilgilendirme yapılacağı aktarıldı.

‘‘Türkiye bu antlaşmayı Katar ile değil başka bir ülke ile yapsa kimse dikkat etmezdi’’

VOA Türkçe’nin ulaştığı bir askeri kaynak ise bu tür anlaşmalarının birçok ülkeyle yapıldığı söyledi.

Kaynak, ‘‘Türkiye bir başka ülke bu antlaşmayı imzalasa kimse dikkat etmez ama Katar konusunda çok ciddi bir hassasiyet var. Türkiye askeri eğitim alanında bunu başka ülkeler ile yapıyor. Bu öğrenciler Türkiye’deki askeri öğrencilerin kabul edildiği üniversitede eğitim görecekler. Bu protokol Milli Eğitim Bakanlığı ile değil Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanmıştır. Çok büyük öğrenci akışı beklenmemelidir’’ dedi.

