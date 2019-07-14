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"Katarlı girişimciler için Erzurum fevkalade bir ortam"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi: - "Palandöken'in doğal güzelliği göz kamaştırıcı. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı girişimciler için Erzurum fevkalade bir ortam" - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Kış aylarında Erzurum'a dünyanın dört bir yanından turistler akın ediyor. Otellerimiz sadece kış aylarında değil, futbol kamp merkezlerimiz sayesinde yaz aylarında bile yüzde yüz doluluk oranına ulaşabiliyor"

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, "Palandöken'in doğal güzelliği göz kamaştırıcı. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Katarlı girişimciler için Erzurum fevkalade bir ortam." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kente davet ettiği Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'ye, Palandöken Kayak Merkezi ve Aziziye Termal Tesisleri başta olmak üzere ildeki tarihi ve turistik mekanları gezdirerek tanıttı.

Büyükelçi Şafi, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, kentteki tarihi ve turistik mekanlara hayran kaldığını belirterek, "Palandöken'in doğal güzelliği göz kamaştırıcı. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Katarlı girişimciler için Erzurum fevkalade bir ortam. Böyle bir sürece katkı koymak, bizim için de büyük bir mutluluk olacak." diye konuştu.

Başkan Sekmen de Erzurum'da tarımdan hayvancılığa, turizmden spora, inşaattan çevreye birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kenti yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmeye kararlı olduklarını ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Şehrimizde kış ve yaz sporları anlamında çok büyük potansiyeller var. Bu sebeple ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Kış aylarında Erzurum'a dünyanın dört bir yanından turistler akın ediyor. Otellerimiz sadece kış aylarında değil, futbol kamp merkezlerimiz sayesinde yaz aylarında bile yüzde yüz doluluk oranına ulaşabiliyor. Dolayısıyla şehrimiz kış ve spor turizmi noktasında yatırımcılar için çok önemli fırsatlar barındırıyor."

Sekmen, şehrin termal turizm yönünden de zengin olduğuna dikkati çekerek, kış turizmi ile termal turizmi birbirine entegre etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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Erzurum Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kış sporları yatrırım ziyaret

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