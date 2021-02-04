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  4. Katarlı iş insanı operasyonla kurtarıldı: 2 kişi tutuklandı

Katarlı iş insanı operasyonla kurtarıldı: 2 kişi tutuklandı

04.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Katarlı iş insanı operasyonla kurtarıldı: 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Katarlı iş insanını fidye istemek için rehin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte Katarlı bir iş insanının yakınlarından ve kendisinden fidye istemek için rehin tutulduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri çalışma başlattı.

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Ekipler, iş insanının alıkonulduğu Meydan Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonla iş insanını kurtarıldı, 5 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkardı. (AA)

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