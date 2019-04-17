Katarlı iş insanından Arakanlı ve Yemenli Müslümanlara rekor bağış

CENEVRE (AA) - Katarlı hayırsever iş insanı Şeyh Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve Yemen'de ülke içinde yerinden edilen siviller için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) 35 milyon dolarlık bağışta bulundu.

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, BMMYK'nın İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Dr. Şeyh Halid bin Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani arasında, tarihe geçen bağış anlaşması imzalandı.

Şeyh Halid bin Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani anlaşmayı, Katarın önde gelen hayırsever iş insanı Şeyh Sani bin Abdullah bin Sani Al Sani adına imzaladı.

BMMYK ve Katarlı hayırsever iş insanı arasında toplam tutarı 35 milyon 215 bin 260 doları bulan bir yıllık işbirliği anlaşması ve iki hibe anlaşması yapıldı. Bu miktar bir bireyin BMMYK'ye yaptığı en yüksek bağış olarak kayıtlara geçti.

Bağış, BMMYK'nin 2016'da tamamen İslami prensiplere göre kurduğu Zekat programı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yönlendirilecek. BM'nin diğer bağış programının aksine Zekat programında yapılan bağışların yüzde yüzü ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.