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Katarlı iş insanını rehin alıp fidye istediler

05.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Katarlı iş insanını 400 bin dolar fidye istemek için rehin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.Katar vatandaşı K.B, J.B.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Katarlı iş insanını 400 bin dolar fidye istemek için rehin aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Katar vatandaşı K.B, J.B. ve T. A. K. isimli şahısların yanlarında bulunan M. adlı iş insanı ile birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesine geldikleri ve burada kaçırılarak zorla alıkonulduğu, yakınlarından ise fidye olarak 400 bin Dolar para istedikleri, paranın yarısı olan 200 bin Dolarını aldıkları, geriye kalan 200 bin Doları da ödenmediği takdirde kaçırılan Katar uyruklu iş insanı ve yanındaki M. isimli şahsı Suriye’ye götürecekleri tehdidinde bulunulduğu bilgisi üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri çalışma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş insanının alıkonulduğu değerlendirilen 9 adreste eş zamanlı yapılan baskında, M.C, Y.S, A.D, H.C. ve G.A. isimli şüpheli şahıslar yakalanırken, alıkonulan şahıslar ise kurtarıldı.
Mağdur şahsın zorla tutulduğu tespit edilen ikametlerdeki aramalarda; 2 adet pompalı olarak tabir edilen otomatik tüfek, 1 adet döner bıçağı, 1 adet büyük boy kama, 1 adet siyah renkli kar maskesi, 1 adet kelepçe kılıfı, mağdur şahsa ait olan çanta içerinde pasaport, kimlik ve muhtelif kartlar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılıkça, soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkartıldı.

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