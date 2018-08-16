DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Türkiye'nin ekonomik saldırılar ve spekülatif adımlara karşı dik duruşuna Erdoğan portresiyle destek verdi.

Katarlı ressamın "Men Sabera Zafera" (Sabreden zafere ulaşır) darbımeseleni ve Türk lirasının sembolünü işlediği, İngilizce ve Türkçe olarak da hazırladığı eseri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

-Erdoğan portresi, Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında yer almasının takdiri

Meadıd, AA muhabire yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, kardeş Türk halkına desteğimizin bir ifadesi olarak ortaya çıktı. Şüphesiz bu mutlaka yapmamız gereken bir şeydi. Türkiye ve Katar daima her türlü sıkıntı ve krizde el ele olmuştur." dedi.

Çalışmasının Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında yer almasını takdir anlamına geldiğini belirten Meadıd, şunları söyledi:

"Başkan Erdoğan'ın resmi, Türk halkının gücü ve sabrını ifade ediyor. Türk halkı, her istediğine ulaşacaktır. Onların gücü, direnişlerinde ve bu krizdeki sabırlarında saklıdır. İşte bu noktadan hareketle 'Sabreden zafere ulaşır' mesajı ortaya çıktı. Çünkü her zaman sabreden zafere ulaşır, gerçekten."