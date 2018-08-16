HABER

Katarlı ressamdan "Erdoğan portreli" Türkiye desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Türkiye'nin ekonomik saldırılar ve spekülatif adımlara karşı dik duruşuna Erdoğan portresiyle destek verdi

DOHA (AA) - SERDAR BİTMEZ - Katarlı ünlü ressam Ahmed Bin Macid el-Meadıd, Türkiye'nin ekonomik saldırılar ve spekülatif adımlara karşı dik duruşuna Erdoğan portresiyle destek verdi.

Katarlı ressamın "Men Sabera Zafera" (Sabreden zafere ulaşır) darbımeseleni ve Türk lirasının sembolünü işlediği, İngilizce ve Türkçe olarak da hazırladığı eseri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

-Erdoğan portresi, Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında yer almasının takdiri

Meadıd, AA muhabire yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, kardeş Türk halkına desteğimizin bir ifadesi olarak ortaya çıktı. Şüphesiz bu mutlaka yapmamız gereken bir şeydi. Türkiye ve Katar daima her türlü sıkıntı ve krizde el ele olmuştur." dedi.

Çalışmasının Türkiye'nin kriz döneminde Katar'ın yanında yer almasını takdir anlamına geldiğini belirten Meadıd, şunları söyledi:

"Başkan Erdoğan'ın resmi, Türk halkının gücü ve sabrını ifade ediyor. Türk halkı, her istediğine ulaşacaktır. Onların gücü, direnişlerinde ve bu krizdeki sabırlarında saklıdır. İşte bu noktadan hareketle 'Sabreden zafere ulaşır' mesajı ortaya çıktı. Çünkü her zaman sabreden zafere ulaşır, gerçekten."

- "Türk halkı ve Katar halkı bir aile gibidir

İslam dünyasındaki krizlere eserlerinde değindiğini dile getiren Meadıd, "Türk halkı ve Katar halkı bir aile gibidir, Türkler bizim kardeşlerimizdir. Katarlılar da her alanda Türklerin kardeşleridir. İşte bu aile içindeki bir iş birliği ve genel itibarıyla bir kardeşlik dayanışmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Katar'da halkın Türkiye ve Türk halkına yönelik desteği belirgindi. Aslında Katarlılar için Türkiye'nin içinde bulunduğu bir krizden dolayı destek olmak tuhaf bir şey değil. Türk halkı ve Katar halkı tüm krizlerde ele eledir." diyen Meadıd, şunları kaydetti:

"Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin gelişmeyi sürdürmesini istiyoruz. Bizler Müslüman, Arap ve Katarlılar olarak bundan gurur duyarız. Bizler Başkan Erdoğan'ı büyük bir devletin başında büyük bir lider, komutan olarak görüyoruz. Bizler onun yapmış olduklarıyla gururluyuz."

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı75 yaşında internet ve sosyal medya ile tanıştı
Bardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve parkBardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar Katar Katarlı sanatçı Ahmed el-Macid Meadid resim sanat

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.