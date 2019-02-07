Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.
KATAR EMİRİ UÇAK HEDİYE ETMİŞTİ
Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'a hediye edilmişti. Uçak Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti. (AA)
Katarlılardan Erdoğan'a bir hediye daha! Uçağın ardından...
10 yaşındaki küçük kıza yaptıkları pes dedirtti!
İrem Helvacıoğlu, canlı yayındaki o sözleri affetmedi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u şaşırtan istek! Yazdığı mektubu verdi
Kadın veli öğretmene bıçak ve falçata ile saldırdı!
85 yaşındaki adam 53 yıllık eşini 'yasak aşk' iddiasıyla öldürmüştü! Gözyaşları içinde anlattı
Erkekler yapmaz sanıyorsunuz! Çok yanılıyorsunuz
Bu tasarımların hangi kafayla yapıldığını tahmin bile edemiyoruz
Okuyucu Yorumları 5 yorum