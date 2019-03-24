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Katarlılardan İsrail milli marşı tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

Katar halkı, başkent Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İsrail milli marşının okunup bayrağının göndere çekilmesine, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi

DOHA (AA) - Katar'ın başkenti Doha'da sona eren 2019 Artistik Cimnastik Dünya Kupası'ndaki madalya töreninde, İsrail milli marşının okunup bayrağının göndere çekilmesine tepki olarak oluşturulan "#Normalleşme karşıtı Katarlılar" başlıklı "hashtag", Katarlılardan yoğun ilgi gördü.

Doha'da 20-23 Mart tarihlerinde düzenlenen cimnastik kupası sonunda düzenlenen madalya töreninde İsrail marşının okunması ve bayrağının göndere çekilmesi, sosyal paylaşım sitelerinde, İsrail'le normalleşme karşıtı paylaşımlarda bulunulmasına neden oldu.

Söz konusu hashtag üzerinden normalleşmenin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Katarlılardan Adil Lami, attığı tweette, "Cimnastik Şampiyonası'nda İsrail bayrağının asılması ve marşının okunmasını kabul etmiyoruz, İsrail'in bu haberi yayınlaması bile kışkırtıcı." ifadesini kullandı.

Gazeteci Cabir el-Harmi de "Onlara ne hoş geldiniz ne sefalar getirdiniz diyoruz. Siyonist İsrail'le herhangi bir düzeyde ve herhangi bir isim altındaki normalleşme kabul edilemez." şeklinde tweet attı.

El-Arab Gazetesi Editörü Cabir bin Nasır el-Marri ise tweetinde, "Şampiyonada İsrail marşının okunması mı yoksa bu olayın Hamas'ın kurucusu Ahmed Yasin'in şehit edilmesinin yıl dönümüne denk gelmesi mi daha utanç verici?" diye sordu.

Katarlı hukukçu Abdulaziz Al İshak da "İsrailliler topraklarımızı işgal ediyor, halkımızı (Filistin) öldürüyor, Filistin sporunu yok ediyor. Tüm şampiyonlukların canı cehenneme. İsraillileri ülkemize getirecek spor ya da sanat istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Normalleşmeye Karşı Katar Gençleri" isimli grup, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Katar halkının, her gün Filistinlilere en kötü muameleyi yapan İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğunu ifade etmişti.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda İsrailli sporcu Alexander Shatilov altın madalya kazanmış, İsrail Dışişleri Bakanlığına bağlı "IsraelArabic" Twitter hesabında, İsrail milli marşının okunma anına ait video yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
2019 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası israil Katar

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