Katarsis'e katılan Selin Ciğerci ilk defa anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Gökhan Çınar'ın yönelimini, varoluşunu ilk ne zaman fark ettiği sorusu üzerine o zamanları anlatan Selin Ciğerci, "İlk okula gidiyordum. Ben etekli önlük istiyordum. Kötü bir şey istemiyorum. İnsanlar bazen yargılıyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Herkes izlerken 'Allahım bizden uzak' diyebiliyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Bak gayet düzgün bir insanım." şeklinde anlattı.

"FARKLI OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Çocukken, okulda da sokakta da hep lakap takıldığını söyleyen Ciğerci, "Hiç sinirlenmiyordum. Kendimi kötü hissediyordum. Onlardan faklı olduğumu biliyorum. Ama neden böyle olduğunu bilmiyorum. Kızlarla dost olduğumu, arkadaş olduğumu, onlarla daha iyi anlaştığımı biliyorum. Ama tabii ki erkekler dalga geçtiği zaman umursamıyordum." şeklinde çocukken yaşadığı günleri anlattı.

"18 YAŞINDA ANNEME SÖYLEDİM"

"Var olduğum kimliği 18 yaşıma kadar aileme hiç söylemedim. Farkındalar ama asla dile getirmedim. 18 yaşındayken Anneler Günü'nde anneme söyledim. Anneme dedim ki 'Anne ben böyle böyle duygular hissediyorum. Senin bildiğini çok iyi biliyorum. İlk anneme açıldım. Karşılıklı bayaa bir ağladık. O sırada babam cacığa pul biber istiyor. İkimiz de ağlıyoruz şimdi götürsek bu defa soracak ikiniz de neden ağlıyorsunuz diye. Bir anda kendimizi toparladık. Annem pul biberi götürmüştü. Öyle bir anda söylemiştim.