Katarsis'e katılan Selin Ciğerci ilk defa anlattı! 'Evimin bereketini kaçırdın'

Gökhan Çınar'ın yönelimini, varoluşunu ilk ne zaman fark ettiği sorusu üzerine o zamanları anlatan Selin Ciğerci, "İlk okula gidiyordum. Ben etekli önlük istiyordum. Kötü bir şey istemiyorum. İnsanlar bazen yargılıyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Herkes izlerken 'Allahım bizden uzak' diyebiliyor ama bunlar hayatın gerçekleri. Bak gayet düzgün bir insanım." şeklinde anlattı.
Çocukken, okulda da sokakta da hep lakap takıldığını söyleyen Ciğerci, "Hiç sinirlenmiyordum. Kendimi kötü hissediyordum. Onlardan faklı olduğumu biliyorum. Ama neden böyle olduğunu bilmiyorum. Kızlarla dost olduğumu, arkadaş olduğumu, onlarla daha iyi anlaştığımı biliyorum. Ama tabii ki erkekler dalga geçtiği zaman umursamıyordum." şeklinde çocukken yaşadığı günleri anlattı.
"Var olduğum kimliği 18 yaşıma kadar aileme hiç söylemedim. Farkındalar ama asla dile getirmedim. 18 yaşındayken Anneler Günü'nde anneme söyledim. Anneme dedim ki 'Anne ben böyle böyle duygular hissediyorum. Senin bildiğini çok iyi biliyorum. İlk anneme açıldım. Karşılıklı bayaa bir ağladık. O sırada babam cacığa pul biber istiyor. İkimiz de ağlıyoruz şimdi götürsek bu defa soracak ikiniz de neden ağlıyorsunuz diye. Bir anda kendimizi toparladık. Annem pul biberi götürmüştü. Öyle bir anda söylemiştim.
Annemden istediğim şeyi duydum. 'Biliyordu zaten ama ne yapmamız lazımsa yapalım. Bu şekilde devam edeceksen korkuyorum. Ben senin annenim her zaman yanındayım arkandayım. Ama bunu babana nasıl söyleyeceğiz' dedi. Annem benim iyileşmemi istiyordu, ben iyiyim sadece böyle... Zamana bıraktık ağlaştık.
Sonra anneme açıkladıktan sonra üzerimden büyük yük attım. Babama da hep açılmak istiyordum. Babama açıldığım zaman neler yaşayacağımı bildiğim için, dövecek mi, asacak mı, kesecek mi... Ya babamdan gizli yaşayacağım ya da anlatacağım...
Artık babama açılmam gerektiğini fark ettim. Gece dışarı çıkerken babam 'Şu haline bak, yine saat 12 olmuş dışarı çıkıyorsun. Arabanı da altından alacağım artık yeter' dedim ki baba al, arabamı da da al, kredi kartımı da al. Annemle sabahtan beri sana bir şey söylemek istiyoruz. Zaten belli dedi. Günlerdir eveliyorsunuz geveliyorsunuz. Zaten işler de bozuk hepsi senin yüzünden dedi. 'Evimin bereketini kaçırdın' dedi.
Baba dedim ne alakası var, sen de biliyorsun benim kim olduğumu, ben zaten biliyorum. Ama sen galiba beni bu şekilde kabullenmiyorsun dedim. Sesler yükselince, bu şekilde yanlış ilerliyoruz ben gidiyorum dedim. Giderken, 'Git zaten. Evin bereketini kaçırdın. Arabanın anahtarını, kredi kartını da bırak. Senin gibi evlat olmaz olsun. Senden bir b.k olmaz' dedi. Gittim... Hiçbir şeysiz gittim.
İlk gittiğimde trans arkadaşıma gittim. Birkaç güne dönerim sanıyordum. Ama 5 sene dönmedim." diyerek yaşamının bilinmeyen detaylarını anlattı.
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