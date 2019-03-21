MAGAZİN

Kate Beckinsale 20 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Hollywood filmlerinin aranan yüzlerinden Kate Beckinsale geride bıraktığımız akşam genç sevgilisi Pete Davidson ile samimi bir şekilde görüntülendi.

İkili patlayan flaşlara aldırmadan uzun uzun öpüştü.

Kate Beckinsale ve sevgilisi Pete’in samimi görüntüsü

45 yaşındaki Hollywood yıldızı Kate Beckinsale ve kendisinden 20 yaş küçük komedyen sevgilisi Pete Davidson, arabada öpüşürken objektiflere yakalandı.
Beckinsale ve Davidson, The Dirt filminin Los Angeles prömiyerine birlikte katıldı.
Basın mensuplarını peşlerinde sürükleyen çift, etkinlik çıkışında çağırdıkları özel aracın arka koltuğuna geçti.
Beckinsale ve Davidson, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ve patlayan flaşlara aldırmadan öpüştü.
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Anahtar Kelimeler:
Kate Beckinsale Pete Davidson

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