Kate Hudson çok cesur! Yırtmacını sonuna kadar açtı

2021 Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali’nde dünyaca ünlü yıldızlar buluştu. Sinemada Kadın Kutlaması Galası’na 42 yaşındaki Altın Küre’li oyuncu Kate Hudson damga vurdu.

Mônot imzalı cesur bir kıyafetle galaya katılan Hudson, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Neredeyse beline kadar olan yırtmacıyla bol bol poz veren Hudson arabasında da durmadı. Yırtmacını sonuna kadar açarak kalçasını gösteren Kate Hudson Instagram paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Hudson'a hayranları "Giydiğin kıyafetin hakkını veriyorsun" yorumlarında bulundu.

