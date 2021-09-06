MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kate Hudson çok cesur! Yırtmacını sonuna kadar açtı

Kate Hudson çok cesur! Yırtmacını sonuna kadar açtı

06.09.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venedik'te yapılan Sinemadaki Kadınlar Galası'na Kate Hudson cesur stiliyle damga vurdu. Hudson iddialı elbisesiyle arabada verdiği pozla da hayranlarını mest etti.

Kate Hudson çok cesur! Yırtmacını sonuna kadar açtı

2021 Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali’nde dünyaca ünlü yıldızlar buluştu. Sinemada Kadın Kutlaması Galası’na 42 yaşındaki Altın Küre’li oyuncu Kate Hudson damga vurdu.

Mônot imzalı cesur bir kıyafetle galaya katılan Hudson, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Neredeyse beline kadar olan yırtmacıyla bol bol poz veren Hudson arabasında da durmadı. Yırtmacını sonuna kadar açarak kalçasını gösteren Kate Hudson Instagram paylaşımıyla hayranlarını mest etti.

Ekran Alıntısı

Hudson'a hayranları "Giydiğin kıyafetin hakkını veriyorsun" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birliktelerŞevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı? 12 yıldır birlikteler
PARTNER Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlu kabusu yaşadı! Küçük dilini kestiler
Festival kıyafeti tartışma yarattı! "Pijama mı?"Festival kıyafeti tartışma yarattı! "Pijama mı?"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Ses kaydı ifşa oldu! "Maalesef ben seçilmiş kişiyim"

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Balayına gidecek çifte havalimanında büyük şok

Balayına gidecek çifte havalimanında büyük şok

Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecek

Bakan Kurum'dan TOKİ açıklaması: İndirim devam edecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı

Eve giren ekipler dehşete düştü!

Eve giren ekipler dehşete düştü!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

Ekibi istifa etti! "Olaylar manipüle ediliyor"

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

'Cehennem' sorusuna yarı çıplak cevap! Şoke etti

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Gündeme bomba gibi düşen seks itirafı! Ayrıntıları bile anlatmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.