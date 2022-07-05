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Kate Hudson üstsüz pozunu paylaştı! Abisinin yorumu dikkat çekti

05.07.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kate Hudson üstsüz pozunu takipçileriyle paylaştı. Ancak Hudson'ın kardeşinin fotoğrafa yaptığı kısa bir yorum üstsüz pozdan daha çok yorum aldı. Kate Hudson'ın pozuna gelen yorumla hayranlarından çeşitli yanıtlar geldi.

Kate Hudson üstsüz pozunu paylaştı! Abisinin yorumu dikkat çekti

43 yaşındaki oyuncu Kate Hudson, üstsüz bir şekilde kahve içerken verdiği pozu paylaşmaktan çekinmedi. Güzel oyuncu göğüslerini ise saçlarıyla kapattı.

Hudson, fotoğrafı, “güneş çıktı” açıklamasıyla ve “güneş” kelimesi yerine emoji koyarak paylaştı.

Oyuncunun paylaşımına Kate Hudson'un kendisi gibi oyuncu olan 45 yaşındaki ağabeyi Oliver Hudson “Hayır…” yorumunda bulundu.

Oliver Hudson'un bu yorumu kardeşinin pozundan daha çok dikkat çekti.

Oliver’ın da Instagram’da tamamen çıplak bir şekilde poz verdiği bir fotoğrafı mevcut. Hatta ünlü oyuncunun abisinin bu fotoğrafı profil fotoğrafı olarak öne çıkıyor.

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Bu sebeple ünlü kardeşler ve bu ironik yorum sosyal medyada gündem oldu.

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ÇIPLAKLIK BU AİLEDE TABU DEĞİL

Kate ve Oliver’ın ebeveynleri ünlü oyuncu Goldie Hawn ve aktör-şarkıcı Bill Hudson. Oliver daha öncesinde “çok açık bir ailede büyüdüğü” için “çıplaklığın hiçbir zaman tabu olmadığını” söylemişti. “Kesinlikle rahatım” diyen Oliver, “Şimdi çocuklarımla bile, biz sadece çıplak insanlarız. Tek yolu bu” diye ekledi.

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