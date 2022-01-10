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  4. Kate Middleton 40 yaşında: Cambridge Düşesi'nden doğum gününe özel fotoğraflar

Kate Middleton 40 yaşında: Cambridge Düşesi'nden doğum gününe özel fotoğraflar

10.01.2022 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in büyük gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton, dün 40. yaş gününde üç yeni fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Londra'da Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek.

Kate Middleton 40 yaşında: Cambridge Düşesi'nden doğum gününe özel fotoğraflar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in büyük gelini Cambridge Düşesi Kate Middleton, dün 40. yaş gününde üç yeni fotoğrafını kamuoyuyla paylaştı.

Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Londra'da Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek.

Portrelerin Kasım ayında Londra'nın batısındaki Kew Bahçeleri'nde çekildiği açıklandı.

Kate Middleton'ın moda çekimlerini andıran portrelerden birinde, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kendisine hediye ettiği küpeleri, diğerinde ise kayınvalidesi Galler Prensesi Diana'ya ait bir çift küpeyi taktığı görülüyor.

Middleton'ın giydiği elbiseler ise ünlü modacı Alexander McQueen tarafından tasarlandı.

Portreler, Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenmeden önce Middleton'ın İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan doğup büyüdüğü Berkshire, üniversitede öğrenim gördüğü ve Prens William'la ilişkilerinin başladığı St Andrews ve Prens William'la birlikte yaşadıkları ilk yer olan Anglesey'e asılacak.

Middleton, Roversi'nin yanı sıra doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti.

Buckingham Sarayı, Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla da sosyal medya hesaplarından Middleton'ın doğum gününü kutladı.

Prens William ve Kate Middleton 29 Nisan 2011'de evlenmişlerdi.

Çiftin çocukları Prens George sekiz, Prenses Charlotte altı, Prens Louis ise üç yaşında.

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