MAGAZİN

Kate Middleton düğüne eski elbisesiyle gitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cambridge Düşesi Kate Middleton yılın düğününe de damgasını vurdu. Hem de akla hayale gelmeyecek bir şekilde

Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatını birleştirdiği törende gelinlik kadar merak uyandıran bir başka konu daha vardı:

Kate Middleton

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Bir moda ikonu olarak kabul edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ne giyeceği. Aslına bakılırsa çok ilginç bir kıyafet giymedi Kate Middleton ama en az gelin Meghan Markle kadar konuşulmayı başardı.
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Düğünde, çizgilerini çok sevdiği Alexander McQueen imzalı sade bir beyaz kıyafet giyen Middleton, bir şapka ile şıklığını tamamladı.
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Ama dikkatli gözler Düşes ile ilgili önemli ayrıntıyı kaçırmadı.
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Çünkü Kate Middleton, bu kıyafeti ilk kez giymiyordu.
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Yani Prens Harry'nin düğünü için yeni bir elbise hazırlatmak yerine iki yıl önce giydiği bir kıyafeti tercih etmişti Düşes
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İLK KEZ KIZININ VAFTİZ TÖRENİNDE GİYDİ

İLK KEZ KIZININ VAFTİZ TÖRENİNDE GİYDİ
Kate Middleton, bu elbiseyi ilk kez kızının vaftiz töreninde giydi.
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Anahtar Kelimeler:
Kate Middleton royal wedding

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