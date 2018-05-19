Kate Middleton düğüne eski elbisesiyle gitti

Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatını birleştirdiği törende gelinlik kadar merak uyandıran bir başka konu daha vardı:

Kate Middleton

1 / 6 Bir moda ikonu olarak kabul edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ne giyeceği. Aslına bakılırsa çok ilginç bir kıyafet giymedi Kate Middleton ama en az gelin Meghan Markle kadar konuşulmayı başardı.

2 / 6 Düğünde, çizgilerini çok sevdiği Alexander McQueen imzalı sade bir beyaz kıyafet giyen Middleton, bir şapka ile şıklığını tamamladı.

3 / 6 Ama dikkatli gözler Düşes ile ilgili önemli ayrıntıyı kaçırmadı.

4 / 6 Çünkü Kate Middleton, bu kıyafeti ilk kez giymiyordu.

5 / 6 Yani Prens Harry'nin düğünü için yeni bir elbise hazırlatmak yerine iki yıl önce giydiği bir kıyafeti tercih etmişti Düşes