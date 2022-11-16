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Kate Moss'a takıntılı hayran şoku! Katil çıktı

16.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss'un takıntılı hayran şoku! Katil çıktı

Kate Moss'a takıntılı hayran şoku! Katil çıktı

40 yaşındaki William Warrington, 67 yaşındaki babası Clive ve 73 yaşındaki annesi Valerie’yi, öldürmekten suçlu bulundu. Daha önce suçlamaları reddeden Warrington, bu sabah Bristol Crown Court’taki duruşmada anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti.

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Warrington’ın, daha önce süper model Kate Moss’un evine eşyalar bıraktıktan sonra uzaklaştırma kararı almış olması da dikkat çekti.

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Savcı Richard Atkins, 2019’da Oxford Sulh Ceza Mahkemesi’ne yaptığı açıklamada, eylemlerinin söz konusu ünlü ve ailesi için sıkıntıya neden olduğunu söylemişti. Warrington, Kate Moss’un evine bir şişe şampanya, kek ve bir keresinde de içinde tehdit notu olan metal bir miğfer bırakmıştı. Daha sonra da aynı adrese Operadaki Hayalet maskesini bıraktığı belirtilmişti.

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ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Warrington’ın boşanmış olan ebeveynleri, bu yıl 2 Mart tarihinde Gloucestershire’da iki ayrı adreste ölü olarak bulundu. Katil, bu yıl 17 Şubat’ta ev arkadaşına bıçakla saldırdığı sırada tutuklanmış ve ardından da ruh sağlığı yasası uyarınca gözaltına alınmıştı.
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Gloucester’daki Wotton Lawn psikiyatri ünitesine alınan Warrington, 1 Mart öğleden sonra Wotton Lawn’dan kaçtı. Personel, Warrington’ın kaçtığını anladığında saatler gece yarısıydı.

Bu sırada 40 yaşındaki cani, annesinin boğazını kesmiş ardından da bir taksi tutarak babasının evine geçmişti. Babasının dairesindeyken, komşular yüksek çarpma sesleriyle ve yaşlı adamın, “Bunu neden yapıyorsun?'” diye bağırmasına uyandı.
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Polisi çağıran komşular bu arada Warrington’ın “Bundan gerçekten zevk alacağım” dediğini duydu. Warrington, yakalandıktan sonra yüksek güvenlikli bir psikiyatri tesisi olan Broadmoor Hastanesi’nde gözaltında tutulmaya başlandı. Salı günü Bristol Kraliyet Mahkemesinde yapılan duruşmada William Warrington, anne ve babasını öldürdüğünü kabul etti.

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