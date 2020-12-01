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Kate Moss'dan 28 yıl sonra aynı poz

01.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
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Kate Moss'dan 28 yıl sonra aynı poz

90'lı yıllarda modellik kariyerine adım atan 46 yaşındaki Kate Moss, 28 yıl sonra aynı pozu verdi. Moss, yılların kendisini değiştirmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, yeni dergi pozlarıyla yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

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28 yıl sonra yeniden Vogue dergisinin Ocak 2021 sayısına kapak olan Moss, fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

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Türk fotoğrafçısı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott’a poz veren 46 yaşındaki süper model, yılların kendisini değiştiremediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Moss, dergi için çekilen bir videoda kızı Lila Grace'in de yer aldığı ünlü yıldızların sorularına cevap verdi.
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Model, kızının "Yoğun bir günün sonunda nasıl dinleniyorsun?" sorusuna "Sıcak bir banyo yapmayı ve eğer müsaitsen seninle sarılarak yatmayı seviyorum" şeklinde cevap verdi.

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