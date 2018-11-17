Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Dünyaca ünlü model Kate Upton geçtiğimiz sene evlendiği Justin Verlander ile bebeklerinin dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kate Upton anne oldu

Dünyaca ünlü model Kate Upton geçen sene evlendiği Justin Verlander ile bebeklerini dünyaya getirdi. Kısa bir süre önce anne olan Upton bebeğinin fotoğrafını yayınladı.

Kısa bir süre önce anne olan Kate Upton kızının yeni fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

Kate Upton, tam adı Katherine Elizabeth Upton’dur. 10 Haziran 1992 tarihinde Amerika’da St Joseph, Michigan’da doğdu. Üç kardeşi vardır.

Çocukluğu Florida Melbourne’da büyüyerek geçirmiştir. İyi bir At binicisi olan Upton’un Binicilik yarışmalarında dereceleri bulunmaktadır. Kate Upton Şimdiki modellik hayatından önce 12-18 yaşları arasında at biniciliğine tutkundu ve beş dünya şampiyonluğu kazandı.

Sports Illustrated dergisinin bikini özel sayısına verdiği pozlar sayesinde yıldızı parlayan Kate Upton, iç çamaşırı üreticilerinin yeni gözdesi.

Kate Upton 2008 yılında Miami’de Elite Model Management yarışmasına katıldı, oldukça dikkat çekti ve 2008 yılında, New York’lu ünlü IMG Model ajansı ile anlaşma imzalamıştır. Daha sonra New York’a taşınan Upton ilk modelliğini Dooney&Bourke çanta markasının yüzü olarak yapmıştır.