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Kate Upton bildiğiniz gibi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Yamamay Bahar 2018 koleksiyonu için Miami'de objektif karşısına geçen Kate Upton, yine kusursuz güzelliğini sergiledi.

25 yaşındaki Kate Upton, çekimlerde çarpıcı görünüyordu.

Kate Upton, iç çamaşırı markasının yüzü oldu

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Sports Illustrated modeli Kate Upton , Yamamay'ın Bahar 2018 Koleksiyonu için kamera karşısına geçti

Sports Illustrated modeli Kate Upton , Yamamay'ın Bahar 2018 Koleksiyonu için kamera karşısına geçti
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Çekim sırasında Kate, kimi zaman sert bakışla kimi zaman da muzip gülüşüyle poz verdi.

Çekim sırasında Kate, kimi zaman sert bakışla kimi zaman da muzip gülüşüyle poz verdi.
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Geçtiğimiz sene bir dergiye verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunu bu sözlerle anlatmıştı.

Geçtiğimiz sene bir dergiye verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunu bu sözlerle anlatmıştı.
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''Sağlıklı olmak için spor salonunda çok çalışıyor, bedenime iyi davranıyorum. Emin olduğum şey, vücudumu tanıyorum.''

''Sağlıklı olmak için spor salonunda çok çalışıyor, bedenime iyi davranıyorum. Emin olduğum şey, vücudumu tanıyorum.''
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"Düzenli ağırlık çalışıyorum. Doğru şekilde çalışırsan ağırlık kaldırmak çok etkili"

"Düzenli ağırlık çalışıyorum. Doğru şekilde çalışırsan ağırlık kaldırmak çok etkili"
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'Ağırlık çalışmaya başladığımda 5 Kg bile kaldıramıyordum. Şimdilerde ise durum tamamen değişti. Daha fazlası için kendimi zorluyorum' dedi.

'Ağırlık çalışmaya başladığımda 5 Kg bile kaldıramıyordum. Şimdilerde ise durum tamamen değişti. Daha fazlası için kendimi zorluyorum' dedi.
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Kate Upton iç çamaşırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yanıyorsun kate upton çırağan sarayı gibi hemde
YAKTIN BENİ
kate upton sen naptın :) hiç aramıyosun beni
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