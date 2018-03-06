Kate Upton bildiğiniz gibi

25 yaşındaki Kate Upton, çekimlerde çarpıcı görünüyordu.
Kate Upton, iç çamaşırı markasının yüzü oldu
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Sports Illustrated modeli Kate Upton , Yamamay'ın Bahar 2018 Koleksiyonu için kamera karşısına geçti
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Çekim sırasında Kate, kimi zaman sert bakışla kimi zaman da muzip gülüşüyle poz verdi.
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Geçtiğimiz sene bir dergiye verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunu bu sözlerle anlatmıştı.
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''Sağlıklı olmak için spor salonunda çok çalışıyor, bedenime iyi davranıyorum. Emin olduğum şey, vücudumu tanıyorum.''
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"Düzenli ağırlık çalışıyorum. Doğru şekilde çalışırsan ağırlık kaldırmak çok etkili"
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'Ağırlık çalışmaya başladığımda 5 Kg bile kaldıramıyordum. Şimdilerde ise durum tamamen değişti. Daha fazlası için kendimi zorluyorum' dedi.
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