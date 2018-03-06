Kate Upton bildiğiniz gibi

25 yaşındaki Kate Upton, çekimlerde çarpıcı görünüyordu.

Kate Upton, iç çamaşırı markasının yüzü oldu

1 / 10 Sports Illustrated modeli Kate Upton , Yamamay'ın Bahar 2018 Koleksiyonu için kamera karşısına geçti

2 / 10 Çekim sırasında Kate, kimi zaman sert bakışla kimi zaman da muzip gülüşüyle poz verdi.

3 / 10 Geçtiğimiz sene bir dergiye verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunu bu sözlerle anlatmıştı.

4 / 10 ''Sağlıklı olmak için spor salonunda çok çalışıyor, bedenime iyi davranıyorum. Emin olduğum şey, vücudumu tanıyorum.''

5 / 10 "Düzenli ağırlık çalışıyorum. Doğru şekilde çalışırsan ağırlık kaldırmak çok etkili"

6 / 10 'Ağırlık çalışmaya başladığımda 5 Kg bile kaldıramıyordum. Şimdilerde ise durum tamamen değişti. Daha fazlası için kendimi zorluyorum' dedi.

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