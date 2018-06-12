MAGAZİN

Kate Upton’dan çıplak doğum günü teşekkürü

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Model Kate Upton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla erkek hayranlarını heyecanlandırdı.

Kate Upton’dan çıplak doğum günü teşekkürü

Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li oyuncu ve model Kate Upton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla özellikle erkek takipçilerini heyecanlandırdı.

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10 Haziran’da yeni yaşına giren Upton 26 yaşında gelen bu başarıların ve övgülerin karşılığını şaşırtıcı bir paylaşımla verdi.

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Tamamen çıplak bir şekilde kameraya sırtını dönen Upton çektiği hareketli görüntüyü; “Doğum günüme dair iyi dileklerinize teşekkür etmek için doğum günü elbisemi giydim” notuyla paylaştı.


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