Dünyanın en seksi kadını" Kate Upton, hamile olduğunu açıkladı.

Upton mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu! Güzel model karnının büyümeye başladığı görülen fotoğrafta "Miami'de hamile" notunu düştü.

Upton'ın hayranları, mutlu haber sonrası güzel modelin fotoğrafını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Model Kate Upton ve beysbol oyuncusu kocası Justin Verlander, geçen sene kasım ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.

26 yaşındaki Kate'in kocası Justin de, aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak "Harika bir anne olacaksın" diye yazdı.

Kate Upton, şubat ayında People dergisine verdiği röportajda, kesinlikle çocuk istediklerini itiraf etmişti.

Michigan doğumlu sarışın güzel ve 35 yaşındaki Justin Verlander, 2014 yılında ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Kate Upton daha önce People dergisi tarafından da "dünyanın en seksi kadını" seçilmişti.

Sayısız dergiye kapak olan Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.

Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.

The Lions modellik ajansına bağlı olarak çalışan Kate Upton'ın boyu 178 cm.

Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Kate Upton'ın Instagram'da 5.9 milyon takipçisi bulunuyor.

