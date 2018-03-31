İşte o pozlar...

Kate Upton işinin hakkını verdi!

1 / 24 ABD'li model Kate Upton, kusursuz kıvrımlarıyla ünlü.

2 / 24 Ve Upton, İtalyan iç çamaşırı markası Yamamay'ın yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçtiğinde bir kez daha kendine hayran bıraktı.

3 / 24 Upton, siyah iç çamaşırı giydiği çekimlerde nefes kesti.

4 / 24 Sarışın güzel, tecrübeli İtalyan fotoğrafçı <strong>Giampaolo Sgura</strong> için birbirinden özel pozlar verdi.

5 / 24 25 yaşındaki model, Yamamay markası için daha önce de birbirinden seksi pozlar vermişti.

6 / 24 Kate Upton, Houston Astros takımında forma giyen ve uzun süredir beraber olduğu Justin Verlander ile geçtiğimiz kasım ayında evlenmişti.

7 / 24 Upton, geçtiğimiz aylarda Guess'in tasarımcısı Paul Marciano'yu cinsel tacizle suçlamıştı.

8 / 24 Upton, sosyal medya hesabından Marciano'nun hala Guess bünyesinde çalışmasının çok üzücü olduğunu yazmıştı.

9 / 24 1992 doğumlu Upton ayrıca, Marciano'nun moda endüstrisindeki gücünü kadınları cinsel ve duygusal olarak taciz etmekte kullandığını açıklamıştı.

10 / 24 Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.

11 / 24 Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.

12 / 24 Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.

13 / 24 The Lions modellik ajansına bağlı olarak çalışan Kate Upton'ın boyu 178 cm.

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