Kate Upton işinin hakkını verdi!
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ABD'li model Kate Upton, kusursuz kıvrımlarıyla ünlü.
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Ve Upton, İtalyan iç çamaşırı markası Yamamay'ın yeni koleksiyonu için objektif karşısına geçtiğinde bir kez daha kendine hayran bıraktı.
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Upton, siyah iç çamaşırı giydiği çekimlerde nefes kesti.
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Sarışın güzel, tecrübeli İtalyan fotoğrafçı <strong>Giampaolo Sgura</strong> için birbirinden özel pozlar verdi.
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25 yaşındaki model, Yamamay markası için daha önce de birbirinden seksi pozlar vermişti.
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Kate Upton, Houston Astros takımında forma giyen ve uzun süredir beraber olduğu Justin Verlander ile geçtiğimiz kasım ayında evlenmişti.
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Upton, geçtiğimiz aylarda Guess'in tasarımcısı Paul Marciano'yu cinsel tacizle suçlamıştı.
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Upton, sosyal medya hesabından Marciano'nun hala Guess bünyesinde çalışmasının çok üzücü olduğunu yazmıştı.
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1992 doğumlu Upton ayrıca, Marciano'nun moda endüstrisindeki gücünü kadınları cinsel ve duygusal olarak taciz etmekte kullandığını açıklamıştı.
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Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.
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Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.
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The Lions modellik ajansına bağlı olarak çalışan Kate Upton'ın boyu 178 cm.
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