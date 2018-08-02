Kate Upton siyahlar içinde!

Amerikalı süper model Kate Upton'ın Yamamay için çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Süper model Kate Upton hamileliğini geçen ay duyurmuştu.

Upton'ın hamileliğinden önce İtalyan iç çamaşırı markası Yamamay için çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

Kocası Justin Verlander ile ilk çocuklarını bekleyen Upton, fotoğraflarda son derece fit ve güzel görünüyor.

ABD'li model, siyah iç çamaşırları giydiği fotoğraflarda, dağınık topuz yapılmış saçları ve hafif makyajıyla kıvrımlarını sergilemiş.

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Maxim dergisi tarafından "dünyanın en seksi kadını" seçilen Kate Upton ve beysbol oyuncusu kocası Justin Verlander, geçen sene kasım ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.