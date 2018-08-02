Süper model Kate Upton hamileliğini geçen ay duyurmuştu.
Kate Upton siyahlar içinde!
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Amerikalı süper model Kate Upton'ın Yamamay için çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Süper model Kate Upton hamileliğini geçen ay duyurmuştu.
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Upton'ın hamileliğinden önce İtalyan iç çamaşırı markası Yamamay için çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.
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Kocası Justin Verlander ile ilk çocuklarını bekleyen Upton, fotoğraflarda son derece fit ve güzel görünüyor.
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ABD'li model, siyah iç çamaşırları giydiği fotoğraflarda, dağınık topuz yapılmış saçları ve hafif makyajıyla kıvrımlarını sergilemiş.
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Upton, bebek beklediği haberini Instagram'da paylaştığı fotoğrafına "Miami'de hamile" notunu düşerek vermişti.
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Kate Upton, şubat ayında People dergisine verdiği röportajda, kesinlikle çocuk istediklerini itiraf etmişti.
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Maxim dergisi tarafından "dünyanın en seksi kadını" seçilen Kate Upton ve beysbol oyuncusu kocası Justin Verlander, geçen sene kasım ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.
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Michigan doğumlu sarışın güzel ve 35 yaşındaki Justin Verlander, 2014 yılında ilk kez birlikte görüntülenmişti.
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Kate Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.
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The Lions modellik ajansına bağlı olarak çalışan Kate Upton'ın boyu 178 cm.
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