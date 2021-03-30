Kate Winslet bunu hep yapıyor! Bir sevişme sahnesi itirafı daha geldi

Kate Winslet, yaklaşık 30 yıl önce ilk ciddi oyunculuk denemesi Heavenly Creatures'da rol aldıktan sonra üne kavuştuğundan beri çok sayıda müstehcen sahnede yer aldı. Titanic filmindeki Rose sahnesiyle hafızalara kazınan oyuncu, son filmi Ammonite’ın setinde yaşadığı sevişme sahnesi deneyimiyle ilgili bol bol olumlu açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Oscar, Emmy, Altın Küre ödüllü yıldız bugüne kadarki son derece başarılı kariyeri boyunca belirli seks sahnelerini çekerken nesneleştirildiğini hissettiğini itiraf etti.

Radio Times ile yaptığı röportajda aktris, Ammonite'deki son sahnelerinin, önceki filmlerde nesneleştirildiğini fark etmesini sağladığını söyledi.

Son filmi hakkında şunları söyledi: "Hiçbir şekilde nesneleştirilmedik. Ama bu aynı zamanda geçmişte biraz nesnelleşmiş hissettiğimi de fark etmemi sağladı. Diyaloğu kaldırarak, bu iki kadın arasındaki arzuyu ve bağlantı derinliğini daha da keşfedebileceğimizi fark ettik. "Çok şey öğrendim. Çok eşit ve çok güvenli hissettim; hiçbir şekilde nesneleştirilmedik."

