MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kate Winslet bunu hep yapıyor! Bir sevişme sahnesi itirafı daha geldi

Kate Winslet bunu hep yapıyor! Bir sevişme sahnesi itirafı daha geldi

30.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Titanic filminden sonra dünya çapında üne kavuşan bol ödüllü oyuncu Kate Winslet, son filmi Ammonite'deki oyunculuğun, önceki filmleri çekerken nesneleştirildiğini fark etmesini sağladığını söyledi.

Kate Winslet bunu hep yapıyor! Bir sevişme sahnesi itirafı daha geldi

Kate Winslet, yaklaşık 30 yıl önce ilk ciddi oyunculuk denemesi Heavenly Creatures'da rol aldıktan sonra üne kavuştuğundan beri çok sayıda müstehcen sahnede yer aldı. Titanic filmindeki Rose sahnesiyle hafızalara kazınan oyuncu, son filmi Ammonite’ın setinde yaşadığı sevişme sahnesi deneyimiyle ilgili bol bol olumlu açıklamalar yapmaya devam ediyor.

0_SDC_MDG_-Kate-Winslet-_18556JPG

Oscar, Emmy, Altın Küre ödüllü yıldız bugüne kadarki son derece başarılı kariyeri boyunca belirli seks sahnelerini çekerken nesneleştirildiğini hissettiğini itiraf etti.

Kate Winslet’tan çıplaklık açıklaması: 'Kendimi iyi hissettim'Kate Winslet’tan çıplaklık şaşırtan çıplaklık itirafı

Radio Times ile yaptığı röportajda aktris, Ammonite'deki son sahnelerinin, önceki filmlerde nesneleştirildiğini fark etmesini sağladığını söyledi.

0_SDC_MDG_-Kate-Winslet-_18555JPG

Son filmi hakkında şunları söyledi: "Hiçbir şekilde nesneleştirilmedik. Ama bu aynı zamanda geçmişte biraz nesnelleşmiş hissettiğimi de fark etmemi sağladı. Diyaloğu kaldırarak, bu iki kadın arasındaki arzuyu ve bağlantı derinliğini daha da keşfedebileceğimizi fark ettik. "Çok şey öğrendim. Çok eşit ve çok güvenli hissettim; hiçbir şekilde nesneleştirilmedik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? Çok Güzel Hareketler'e devam edecek mi?

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu ekranlara veda ediyor

Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!

Safiye Soyman'dan Fazıl Say'a 'elbise' cevabı!

Demet Özdemir'den 'yaz' paylaşımı

Demet Özdemir'den 'yaz' paylaşımı

Mervem Uzerli kızlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Mervem Uzerli kızlarını paylaştı! Beğeni yağdı

Love Island yıldızı Montana Brown’dan skandal itiraf: 'Herkes her yerde cinsel ilişkiye giriyor'

Tanıştıktan 2 saat sonra aynı yatağa girmişlerdi! Meğer fazlası varmış...

Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü? İşte Kaya Akarsu biyografisi...

Kaya Akarsu kimdir, nereli ve neden öldü?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.