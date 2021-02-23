Kate Winslet'tan bomba 'Titanic' itirafı: 'Üzücü ve korkunçtu'

Ünlü Hollywood yıldızı Kate Winslet, 1998'de vizyona giren Titanik (Titanic) filminde canlandırdığı Rose karakteriyle dünya çapında tanınırlık elde etmişti ancak oyuncu filmin başarısının ardından eleştirilere maruz kalmıştı.

TİTANİK ÇEKİLİRKEN KATE WINSLET 21 YAŞINDAYDI

Metro'nun haberine göre verdiği yeni röportajında Winslet, insanların kendisini kilosu nedeniyle acımasızca hedef aldığını hatırlattı. Şu an 45 yaşında olan oyuncu ünlü filmin çekildiği sırada henüz 21 yaşındaydı. Winslet o dönemde sürekli kilosuna dair sorular aldığını söyledi.

Fiziksel özelliklerinin sürekli sorgulanması nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını belirten Winslet şu ifadeleri kullandı:

"20'li yaşlarımda insanlar çok fazla kiloma dair konuşuyordu. Ve fiziğime dair yorum yapmam bekleniyordu. O sırada cesur ve konuşmaktan kaçınmayan etiketi üstüme yapıştı. Hayır, ben sadece kendimi savunuyordum."

Winslet özellikle çok genç olduğu düşünüldüğünde medyada kilosuyla ilgili yorumların ne kadar "şoke edici ve acımasız" olmasının "adeta gülünç" olduğunu söyledi.