Kate Winslet'tan bomba 'Titanic' itirafı: 'Üzücü ve korkunçtu'

Ünlü Hollywood yıldızı Kate Winslet, 1998'de vizyona giren Titanik (Titanic) filminde canlandırdığı Rose karakteriyle dünya çapında tanınırlık elde etmişti ancak oyuncu filmin başarısının ardından eleştirilere maruz kalmıştı.
Metro'nun haberine göre verdiği yeni röportajında Winslet, insanların kendisini kilosu nedeniyle acımasızca hedef aldığını hatırlattı. Şu an 45 yaşında olan oyuncu ünlü filmin çekildiği sırada henüz 21 yaşındaydı. Winslet o dönemde sürekli kilosuna dair sorular aldığını söyledi.
Fiziksel özelliklerinin sürekli sorgulanması nedeniyle zorbalığa maruz kaldığını belirten Winslet şu ifadeleri kullandı:
"20'li yaşlarımda insanlar çok fazla kiloma dair konuşuyordu. Ve fiziğime dair yorum yapmam bekleniyordu. O sırada cesur ve konuşmaktan kaçınmayan etiketi üstüme yapıştı. Hayır, ben sadece kendimi savunuyordum."
Winslet özellikle çok genç olduğu düşünüldüğünde medyada kilosuyla ilgili yorumların ne kadar "şoke edici ve acımasız" olmasının "adeta gülünç" olduğunu söyledi.
"Kim olduğumu anlamaya çalışıyordum. Ölçülerime dair yorum yapıyor, kaç kilo olduğumu tahmin ediyor ve nasıl bir diyet uygulamam gerektiğini konuşuyorlardı. Eleştirel ve korkunçtu, onları okumak çok üzücüydü."
Ünlü oyuncu kendisiyle ilgili eski haberlere dönüp baktığında şu an pek çok şeyin değişmiş olduğunu görmekten "etkilendiğini" belirtti.
"Güvenimi zedeledi. Hollywood'a gitmek istemiyordum çünkü 'Tanrım İngiltere bunları söylüyorlarsa, oraya gittiğimde kim bilir ne olacak' diye düşünüyordum."
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