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Kate Winslet ve Guy Pearce’li Mare of Easttown’dan ilk kareler geldi

12.02.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Kate Winslet ve Guy Pearce ikilisini 10 yıl aradan sonra yeniden bir araya getiren Mare of Easttown adlı mini diziden ilk kareler geldi. Kate Winslet, dizide bir dedektifi canlandırıyor.

Kate Winslet ve Guy Pearce ikilisini buluşturan yapım Mare of Easttown’dan ilk görseller yayınlandı. HBO yapımı proje 7 bölümlük bir mini dizi olacak.

İkili 2011 yılında yayınlanan Mildred Pierce isimli beş bölümlük bir mini dizide birlikte rol almıştı. Yine HBO’da yayınlanan Mildred Pierce, 21 Emmy ödülüne aday olmuştu ve beş ödül kazanmıştı. Bu yapımdaki performanslarıyla Winslet ve Pearce da En İyi Oyuncu ve En İyi Yardımcı Oyuncu Emmy ödüllerine layık görülmüşlerdi.

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MARE OF EASTTOWN HAKKINDA

Mare of Easttown’da Kate Winslet, Pennysylvania’da bir kasabada yaşayan Mare Sheehan isimli bir dedektifi canlandırıyor. Mare Sheehan, yerel bir cinayeti kendi imkanlarıyla araştırıyor. HBO tarafından gelen resmi sinopsis diziyi bir toplumun karanlık yüzü üzerine bir araştırma ve ailevi ve geçmişten gelen travmaların kişilerin şimdiki hayatları üzerindeki etkisi üzerine yapılan gerçek bir inceleme olarak tanımlıyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett ve Neal Huff gibi isimler de yer alıyor.

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