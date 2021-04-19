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  4. Katedralin haçından 176 yıllık zaman kapsülü çıktı

Katedralin haçından 176 yıllık zaman kapsülü çıktı

19.04.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan'daki en büyük kilise olan Estergon Bazilikası'nın tepesindeki haçın içinden zaman kapsülü çıktı.

Katedralin haçından 176 yıllık zaman kapsülü çıktı

Bu yıl yapılan yenileme çalışmalarında, 100 metre yüksekliğindeki kubbe üzerinde yer alan haçın içinde mühürlenmiş, bakırdan yapılma ve silindir şeklinde bir kapsül bulundu.

II. Dünya Savaşı sırasındaki hava saldırıları ve bombardımanlardan sağ çıkmayı başaran yapıdaki kapsül, üzerine isabet eden şarapnel nedeniyle epey hasar görmüştü.

Buna rağmen, 176 yıl önce haçın içine yerleştirilen kapsülde yer alan belgeler neredeyse hiç zarar görmemişti.

Kapsül, Başpiskopos Jozsef Kopacsy ve baş mimar Jozsef Hild tarafından 1845'te haça yerleştirilmişti.

Katedral Hazineleri biriminin başındaki Csaba Torok, belgelerin katedralin inşa edildiği 1800'ler dönemine dair bir perspektif sunduğunu söyledi.

Kapsül içinde iki belge bulundu. Bunlardan birinde bazilikanın inşasındaki önemli etaplar kaydedilirken, ötekindeyse din adamlarının ve cemaattekilerin adları yazıyordu.

Torok, "Bu belgelere en son 176 yıl önce, buraya yerleştirilirken bir insan eli değmiş, dolayısıyla sanki bir anda geçmişle bağ oluşmuş gibi hissettik" dedi.

Başpiskopos Kopacsy'nin, inşaatın çok uzun sürecek olması yüzünden bazilikanın tamamlandığını göremeyeceği için böyle bir kapsül hazırlamayı istediğini belirten Torok, "Haç tamamlandığında, içine bunu yerleştirerek bazilikanın inşaatında çalışanlara ve döneme dair ardında bir iz bırakmayı amaçlamış" diye ekledi.

Avusturya doğumlu ünlü piyanist Franz Liszt, henüz bazilikanın sütunlu girişleri ve iç kısımlarındaki bazı bölümler tamamlanmadan 1856'da düzenlenen kutsama töreni için bir eser bestelemişti.


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