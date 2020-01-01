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  4. Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

Katener teli koptu tramvay seferlerinde aksama yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 22:39 | Son Güncelleme

KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL (DHA) KABATAŞ-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt durağı yakınlarında iş makinesinin katener hattına zarar vermesi sebebiyle tramvay seferlerinde aksama oldu.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı. Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor. Katener tellerinin onarım çalışması devam ediyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bir iş makinesinin katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır. Beyazıt-Yusufpaşa arasında İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanmaktadır. Seferlerimiz Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar olarak düzenlenmiştir." denildi.
(FOTOĞRAF)

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