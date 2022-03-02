Katheryn Winnick'ten Ukrayna'ya destek

Ukrayna asıllı Kanada doğumlu olan aktris Katheryn Winnick, Instagram'dan Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya destek verdiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska ile daha önce çekildiği bu fotoğrafını yayınlayan Winnick, gönderisinde "Başkan Zelensky ve Firs Lady'nin yanındayım. Ukrayna'nın yanındayım." ifadelerine yer verdi.
'Vikings' dizisinde canlandırdığı 'Lagertha' karakteriyle şöhretini pekiştiren ünlü oyuncu, GMB'ye verdiği röportajda da Ukrayna halkının bağımsızlıklarını koruma konusundaki kararlılığı hakkında konuşmuştu.
Katheryn Winnick, Rusya'nın saldırısını kınayıp, Ukrayna halkının kültürleri ve tarihleriyle "şiddetle gurur duyduğunu" açıklamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum