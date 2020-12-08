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Kathimerini: Atina'ya karşı en güçlü direniş Almanya'dan

08.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Kathimerini: Atina'ya karşı en güçlü direniş Almanya'dan

Yunan Kathimerini gazetesi, AB liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı bazı önlemler alınmasına kesin gözüyle bakıldığını, ancak yaptırımların sertliği konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu yazdı.

Türkiye'ye karşı yaptırımların görüşüleceği 10-11 Aralık'taki AB liderler zirvesi öncesinde üye ülkeler arasında yoğun istişareler devam ediyor.

Yunan Kathimerini gazetesi, liderler zirvesinde Türkiye'ye karşı bazı önlemler açıklanmasına kesin gözüyle bakıldığını ancak önlemlerin sertlik derecesiyle ilgili görüş ayrılıkları bulunduğunu yazdı.

Gazete, Pazartesi günü düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısında Yunanistan'ın "Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulanması" talebine en yoğun direnişin Almanya'dan geldiğini, İtalya'nın da Almanya'ya destek verdiğini belirtti. İspanya, Malta, Polonya ve Macaristan'ın da Türkiye'ye karşı sert yaptırımlara sıcak bakmadığı kaydedildi.

Yunanistan ve Kıbrıs'ın tutumuna AB dışişleri bakanları toplantısında Fransa, Avusturya, Lüksemburg, Slovenya ve Slovakya'nın destek verdiği, Belçika, İrlanda ve Danimarka'nın da Türkiye'ye karşı daha sert bir tutum takınılmasından yana olduğu belirtildi. Hollanda ve Baltık ülkelerinin de yaptırımlardan yana görüş bildirdiği kaydedildi.

Türkiye'ye karşı önlemler listesi

Yunanistan ve Kıbrıs'ın başını çektiği ülkeler, Türkiye'ye karşı, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in faaliyetleriyle bağlantılı kişilerin ötesine geçen, daha kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını savunuyor. Yunanistan, yaptırımlara kurumların da dahil edilmesini, ayrıca Türkiye'ye silah ve savunma ürünleri satışının durdurulmasını istiyor. Ancak bu konuda Almanya'nın yoğun direnişiyle karşılaşıldığı belirtiliyor.

Kathimerini'ye göre Yunanistan, zirvede AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in önümüzdeki ay net bir yaptırım listesi açıklamak üzere görevlendirilmesini talep edecek. Atina'nın Türkiye'ye silah satışlarının durdurulması, AB adayı olarak katılım öncesi mali yardımların kesilmesi ve Türkiye'nin AB projelerine katılımının askıya alınması gibi önlemleri de listeye dahil etmek istediği belirtiliyor.

Kathimerini'ye konuşan bir diplomatik kaynak ise Atina'nın öncelikli talepleri arasında yer alan ambargonun zirvede geniş destek göreceğine inanmadığını belirtti.

Üye ülkeler arasında yoğun istişareler ve diplomasi trafiğinin liderler zirvesine kadar sürmesi bekleniyor.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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