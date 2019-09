Katı atık toplayanlar, çöp depolama alanının yolunu taşla trafiğe kapattı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harmandalı Çöp Depolama Alanı'nda, plastik ve karton gibi geri dönüşüm malzemelerini toplayıp satarak geçimlerini sağlayan bir grup, artık alana alınmamaları üzerine yolu taşlarla trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı tutulan yol, polisin devreye girmesiyle birlikte yeniden açıldı.

İzmir'in çöpünün depolandığı Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'ndeki Çöp Depolama Alanı'ndan kağıt, plastik gibi geri dönüşüm malzemeleri toplayanlar, dün bu bölgeden çıkarıldı. Yıllardır burada geri dönüşüm atıklarını topladıklarını söyleyen yaklaşık 100 kişilik grup, bu sabah Harmandalı Çöp Depolama Alanı'na çıkan yolu, taşlarla trafiğe kapattı. Eylemden dolayı, çöp kamyonları bölgeye giremeyince, uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapalı kalan Harmandalı yolu, polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından yeniden açıldı.

Çöp depolama alanından topladığı kağıtları satarak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Taşkan (42), can güvenliği gerekçesiyle alandan çıkarıldıklarını söyleyerek, "12 yıldır bu insanlar çöplerden ekmek kazanıyorlar. Son bir haftadır bir firma geldi, İzmir polisini buraya toplayarak bizi oradan çıkardılar. Bize 'Burada sizin can güvenliğiniz yok, çalışmayacaksınız' diyorlar. 12 yıldır bizim can güvenliğimiz yoktu, çünkü burada gaz sıkışması vardı. Ona rağmen evimize ekmek götürmek için biz o riski göze alarak çalışıyorduk. Şimdi firma buradaki riski azalttı. Bizim yerimize başkalarını getirecekler. Onlar bizim yerimize çalışacak. Bu kadar gariban insanın ekmeğini almaya çalışıyorlar. Biz bugüne kadar çıkıp da 'Açız, tokuz' demedik. Çöp var, karıştırıp ekmeğimizi kazanıyorduk. Ekmeğimize kimse müdahale etmesin" dedi.

15 yıldır bölgeden topladığı çöplerle geçindiğini söyleyen Erdal Yılmaz (48) da "Biz buradan ekmek yiyoruz. Aynı zamanda Harmandalı'da oturuyorum. Bir firma geldi, bir günde hepimizi dışarıya attılar. Biz ekmeğimiz için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Harmandalı bölgesinde, yasaya uygun kurduğu ve vergisini de verdiği çöp ayrıştırma tesisinin bulunduğunu söyleyen Eyüp Yişin ise "Biz burada hukuksuz bir iş yapmıyoruz. 10 yıldır burada dükkanlarımız var, geri dönüşüm işi yapıyoruz. Bize haber verilmeden dükkanlarımız kapatıldı. Benim yanımda 60 kişi çalışıyor. Hepimizin ekmeği bir anda kesildi. Neden böyle yapıldı? Haksız bir iş mi yapıyoruz? Biz ekmeğimiz için yolu kapatıyoruz" dedi.

Bir süre eylem yapan grup, daha sonra yola attıkları taşları kaldırarak, bölgeden ayrıldı.