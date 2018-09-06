Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapılabilmesini sağlayacak Akıllı Konteyner girişiminin, katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje olduğunu belirtti.
Erdoğan, Twitter hesabından, İBB'nin pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapılabilmesini sağlayacak projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Emine Erdoğan, "sıfıratık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Çevre duyarlılığı örneği olarak @istanbulbld'nin pet şişesi karşılığında @istanbulkart'a yükleme yapan Akıllı Konteyner girişimi, katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje. Çevre sorunlarımızı belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın ortak çabası ile çözebiliriz." ifadelerini kullandı.
TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı
Foça'daki deniz kirliliğinde tanıktan önemli ifade: Denize akarken gördüm
Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu
Hüseyin Sözlü: Genel Başkanımız yaptığım festivalleri beğeniyor
Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!
CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum