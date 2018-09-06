Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapılabilmesini sağlayacak Akıllı Konteyner girişiminin, katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje olduğunu belirtti.

Erdoğan, Twitter hesabından, İBB'nin pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapılabilmesini sağlayacak projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Emine Erdoğan, "sıfıratık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Çevre duyarlılığı örneği olarak @istanbulbld'nin pet şişesi karşılığında @istanbulkart'a yükleme yapan Akıllı Konteyner girişimi, katı atık yönetiminde dikkate değer bir proje. Çevre sorunlarımızı belediyelerimizin ve vatandaşlarımızın ortak çabası ile çözebiliriz." ifadelerini kullandı.

