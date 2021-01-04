Katı atıklar 3 bin 500 haneye elektrik enerjisi olarak dönecek

Denizli’de vahşi depolamanın önüne geçmek amacıyla 2018 yılında faaliyete geçen Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde toplanan atıklardan da elektrik enerjisi üretimine başladı. Tesiste üretilen enerji ile aylık 3 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Türkiye’nin "En Çevreci", "En Temiz" ve "En Sağlıklı" belediyesi unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’ndeki atıklardan sağlanan metan gazından üretilen elektrik enerjisi miktarını 5 katına çıkartan Denizli Büyükşehir Belediyesi, benzer bir yatırımı Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde faaliyete geçirdi. Tesiste elektrik enerjisi üretimi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alınırken, burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden farklı olarak atıklardan metan gazının depolanması için 3 bin 500 metreküplük çift katlı gaz balonu yerleştirildi. Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne günlük ortalama 150 ton evsel atığın geldiği, bugüne kadar ise 80 bin ton evsel atığın depolandığı kaydedildi. Depolanan evsel atıklardan oluşan metan gazından elektrik üretimine başlandığı ifade edilirken, tesiste günlük 1.2 MWh’lik elektrik enerjisi üretileceği, üretilen bu enerji ile aylık ortalama 3 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı kaydedildi.

5 ilçede vahşi depolamaya son vermek için yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde vahşi depolamaya son vermek için Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi projesini hayata geçirmişti. 2018 yılında hizmete alınan tesis ile söz konusu 5 ilçede toplanan evsel katı atıklar bir araya toplanıp bertaraf edilmeye başlanmıştı. Tesis ile katı atıkları vahşi depolayan Tavas, Kale, Beyağaç, Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde oluşan insan ve çevre sağlığını tehdit eden riskler de ortadan kalkmıştı.

Çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımları sürecek

Türkiye’nin "En Çevreci", "En Temiz" ve "En Sağlıklı" belediyesi unvanlarına yakışır çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini belirten Başkan Zolan, "İki yıl önce, 5 ilçemizde daha çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisi olan vahşi depolamaya son vermek için hizmete aldığımız Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisimizde bugün elektrik enerjisi üretiliyor. Bu yatırım bizim için büyük bir mutluluk. Hem çevre ve insan sağlığı hem de enerjide dışa bağımlı olan ülke ekonomimiz açısından önemli bir yatırımı hayata geçirdik. Çevre dostu yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

