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Katı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

ATATÜRK Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 3 öğrenci, bir araya gelerek çöplerin ayrıştırılmasını sağlayacak elektronik ayrıştırma cihazı yaptı.

Katı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılar

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - ATATÜRK Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 3 öğrenci, bir araya gelerek çöplerin ayrıştırılmasını sağlayacak elektronik ayrıştırma cihazı yaptı. Cihaz, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki etüt merkezine yerleştirilecek.
Mühendis adayı üç arkadaşın oluşturduğu 'Yaşam İçin Dönüştür' ekibi elektronik ayrıştırma cihazı yaptı. Türkiye'de israfın önlenmesi, atığın azaltılması ve dönüştürülmesi amacıyla başlatılan 'sıfır atık' projesinden yola çıkan Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Muhammet Taha Topalli, Rıdvan Tokyürek ve Furkan Karabacak, elektronik katı atık ayrıştırma cihazı yaptı. Kurumlara konulan üç ayrı kutu yerine elektronik ayrıştırma cihazı üreten Topalli, Tokyürek ve Karabacak, Teknokent ve bir ilkokulda test çalışması yaptı. Tek bir noktadan atılan atıkların ayrıştırılarak ilgili bölümlere gönderildiği cihaz büyük ilgi gördü. Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki etüt merkezine konulacak elektronik ayrıştırma cihazını TÜBİTAK'ın proje sergisinde tanıtan Topalli, Tokyürek ve Karabacak, nasıl çalıştığını da anlattı.
Sıfır atık projesi uygulanmasına rağmen insanların hala atık kutularına alışamadıklarını gözlemlediklerini belirten Muhammet Taha Topalli, "Kağıt kutusunda cam şişe, diğerlerinde farklı atıklar görmek mümkün. Atık kutularının bu şekilde kullanılması üzerine biz de 'Yaşam İçin Dönüştür' ekibi olarak elektronik ayrıştırma cihazı yaptık. Cihazımızı önce Atatürk Üniversitesi'ndeki Teknokent’te daha sonra bir ilkokulda test ettik. Büyüklerin ve küçük öğrencilerin kutuya olan ilgileri güzeldi. Cihaz Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki etüt merkezine konulacağı için büyük tasarladık. Bir de insanlar attıkları atığın nasıl gittiğini izliyor" dedi.

FOTOĞRAF

Katı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılarKatı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılarKatı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılarKatı atıklar için elektronik ayrıştırma cihazı yaptılar

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