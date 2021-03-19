Katie Price 6. çocuğa hamile! Sevgilisine teşekkür etti

TV yıldızı ve model Katie Price 42 yaşında altıncı kez hamile kaldı. Kendisinden 10 yaş genç sevgilisi Carl Woods ile ilk bebeklerini bekleyen Price, mutluluğunu da sosyal medyadan paylaştı.

Instagram sayfasında karnının iyice belirginleştiği bir fotoğrafını paylaşan Katie Price "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" diye yazdı. Ardından da sevgilisi Carl Woods'a "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" diye seslendi.

Sürekli geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde olan Katie Price, bir süre önce sevgilisinden de bir bebek sahibi olmak istediğini açıklamıştı. Bu, son dönemlerde zor günler geçiren Katie Price için de büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Katie Price ve sevgilisi Carl Woods bir süredir mutlu bir ilişki sürdürüyor. Çift, zaman zaman tatil için Türkiye'ye de geliyor.

BEŞ ÇOCUK ANNESİ

Katie Price, bugüne kadar farklı ilişkileri ve evliliklerinden beş çocuk sahibi oldu. En büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Katie Price, eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.

