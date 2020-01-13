Katie Price'ın Tayland tatili

İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, Tayland'da Ko Samui Adası'nda ojbektiflere takıldı. Price, kırmızı mayosuyla plajda dikkatleri üzerine çekti.

Düzgün fiziğiyle büyüleyen Katie, hava sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı Tayland'da hasır şapkasıyla kendini güneş ışığından korudu. Ekonomik olarak zor günler geçirdiği öğrenilen Price'ın keyfi yerindeydi.

SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR

Price, estetik operasyon için sevgilisi Kris Boyson ile Türkiye'ye sık sık geliyor. Katie Price, İstanbul'da son olarak 5 farklı yerinden ameliyat oldu. 40 yaşındaki İngiliz şarkıcı, yüz kaldırma, göz kapağı, kaş uygulaması, karın toparlatma ve Brezilya kalçası operasyonları geçirdi.



