Katie Price'ın zorlu kararı! Oğlunu bakım evine bırakacak

Estetik operasyon yaptırmak için sık sık Türkiye'ye gelen Katie Price, henüz 18 yaşında olmasına rağmen 184 kiloya ulaşan oğlu Harvey'in sağlığını düzeltebilmek için zor bir karar aldı.

"KALBİM SIZLIYOR"

Price, doğuştan gelen bazı hastalıkları bulunan oğlunu tedavi görmesi için özel bir bakımevine bırakacağını açıkladı. Katie Price, otizmi de bulunan Harvey'in bakımevinde daha bağımsız bir hayat sürmesi için özel eğitim göreceğini anlattı.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan İngiliz model, bu kararın kalbini kırdığını dile getirdi. Bu zorunlu ayrılığın, aralarındaki derin ilişkiyi de değiştireceğini de vurgulayan Price, oğlu Harvey ile son altı ayda öğrenme güçlüğü ve otizmi olan çocuklara eğitim veren kurumları gezip, değerlendirmeler yaptı.

"BU ONUN İÇİN BİR ŞANS"

Oğlunu her gün göremeyecek olmanın çok üzücü olduğunu söyleyen Katie Price, "Üç saat uzakta olduğunda kalbimi kıracak çünkü diğer çocuklarımla ilgileneceğim için oraya gidemeyeceğim. Hepimiz olumlu düşünmek zorundayız. Çünkü Harvey'in onu başımdan attığımı düşünmesini istemiyorum. Bu, oğlumun bağımsız bir hayat kurması, yeni beceriler geliştirmesi ve diğer insanlarla sosyalleşmesi için bir şans" dedi.