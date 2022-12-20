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Katie Price İngiltere'nin en büyük göğüslerine sahip olmak için bıçak altına yattı

20.12.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şov yıldızı Katie Price, geçtiğimiz aylarda bedenine büyük gelen göğüs protezini çıkarttırmasıyla gündem olmuştu. Küçük göğüsle mutsuz olan Price, İngiltere'nin en büyük göğüslerine sahip olmak için bıçak altına yattı.

Katie Price İngiltere'nin en büyük göğüslerine sahip olmak için bıçak altına yattı

Türkiye'de geçirdiği aqua park kazasında iki bacağı kırılan, sık sık geçirdiği estetik operasyonları ile gündeme gelen Katie Price, bir süre önce göğüs küçültme operasyonuyla gündeme gelmişti.

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Only Fans yıldızı Katie Price, küçük göğüslerinden memnun kalmayınca kısa süre önce büyük göğüsler için bıçak altına yattı.

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Brighton güzeli, Belçika'daki bir klinikte ameliyat olan Price, zaten büyük olan göğüslerini daha da büyüttü.
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Ameliyatı yaptırdığından beri, sonuçlarını gizli tutan Katie, sonunda 2,6 milyon Instagram takipçisini güncelledi.

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