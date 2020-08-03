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Katie Price tatilde kaza geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 09:41 | Son Güncelleme

Soluğu Türkiye'de alan İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price, çarşamba günü bir eğlence parkında iki bacağını ve bir ayak bileğini kırdı. Bacakları alçıya alınan Price, önceki gün havuz başında saatlerce güneşlendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır İngiltere'deki evinde izole olan şarkıcı ve manken Katie Price, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Türkiye'de aldı.

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Price'ın çarşamba günü bir eğlence parkında iki bacağını ve bir ayak bileğini kırdığı ortaya çıktı.

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Bacakları alçıya alınan Price, önceki gün Antalya'daki bir otelin havuz kenarında saatlerce güneşlendi.

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Ünlü şarkıcıyı havuz kenarında otururken gören bir hayranı, Katie Price'a bir buket çiçek hediye etti.

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3 ile 6 ay arasında sağlığına kavuşacağı öğrenilen Price, tekerlekli sandalyede çekilen pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

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