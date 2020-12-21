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Katie Price Türk esnafa derdini anlatamayınca... İsyan etti

21.12.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Katie Price Türk esnafa derdini anlatamayınca... İsyan etti

Sık sık Türkiye'ye gelerek estetik operasyonlar geçiren Katie Price, pandemi dinlemedi ve yine Türkiye'ye geldi. Price sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Katie Price, tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında hem dişlerini yaptırmak hem de tatil yapmak için Türkiye’ye gelen İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, Türkiye'de iki bacağını birden kırmış ve ülkesine dönmüştü.

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İngiliz şarkıcı ve model Katie Price, diş tedavisi için dün Türkiye’ye geldi.

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Dişçiden önce bir takı dükkanına giren Price, İngilizce bilmeyen bir çalışana denk geldi.

Kulağına göbek piercingi takılan Price, “Kulağıma lanet olası bir göbek piercingi taktılar!” diye isyan etti. (Kadraj Magazin)


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