Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. Annie Macmamus'un sunduğu Changes with Annie Mcmamus adlı yayına konuk olan 42 yaşındaki Price, yaşadığı olayı anlatırken, "Hayatımda daima ters giden bir şey varsa o da erkeklerdir" ifadesini kullandı.

"Erken yaşta cinsel istismara uğradım. Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diye konuşan Price, küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olayı ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti.

YAŞADIĞI İSTİSMAR, MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLDU

Katie Price yaşadığı bu olayın, meslek seçiminde etkili olduğunu anlattı. İngiliz model, "Aslında hemşire olmak için eğitim alıyordum ama model olmak erkekleri hedef alan bir işti. Yani size bakabilirler ama dokunamazlar" ifadesini kullandı.



Katie Price, hayatında karşılaştığı tek tacizin bu olmadığını da belirtti. Price, daha sonra bir fotoğrafçının da kendisinden faydalanmaya kalkıştığını anlattı.

Price bu fotoğrafçının adını vermedi ama kendisine takıntılı olduğunu ve daha sonra da cezaevine girdiğini belirtti.