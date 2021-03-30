MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

30.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de geçirdiği aqua park kazasında iki bacağı kırılan, sık sık geçirdiği estetik operasyonları ile gündeme gelen ve en son altıncı çocuğuna hamile olduğunu duyuran Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. "Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diyerek çocukken uğradığı cinsel istismarı anlattı.

Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

Sık sık geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Katie Price bu kez hayatının en trajik olayı hakkında konuştu. Annie Macmamus'un sunduğu Changes with Annie Mcmamus adlı yayına konuk olan 42 yaşındaki Price, yaşadığı olayı anlatırken, "Hayatımda daima ters giden bir şey varsa o da erkeklerdir" ifadesini kullandı.

1_Fresh-faced-Katie-Price-posts-make-up-free-selfie-as-she-shows-off-her-glowing-tan-after-baby-making

"Erken yaşta cinsel istismara uğradım. Yedi yaşındaydım ve parktaydım" diye konuşan Price, küçük yaşta başına gelen ve travma yaratan bu olayı ilk olarak 2004 yılında yayınlanan Being Jordan adlı kitabında dile getirmişti.

spl1543178_001

YAŞADIĞI İSTİSMAR, MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLDU

Katie Price yaşadığı bu olayın, meslek seçiminde etkili olduğunu anlattı. İngiliz model, "Aslında hemşire olmak için eğitim alıyordum ama model olmak erkekleri hedef alan bir işti. Yani size bakabilirler ama dokunamazlar" ifadesini kullandı.
spl1561343_001

Katie Price, hayatında karşılaştığı tek tacizin bu olmadığını da belirtti. Price, daha sonra bir fotoğrafçının da kendisinden faydalanmaya kalkıştığını anlattı.

SPL5216607_015

Price bu fotoğrafçının adını vermedi ama kendisine takıntılı olduğunu ve daha sonra da cezaevine girdiğini belirtti.

SPL5188609_008

ÜNLÜ BİR KİŞİ DE TACİZ ETTİ İDDİASI

Price henüz 12 yaşındayken tanıştığı fotoğrafçının küçük kızların uygun olmayan pozlarını çektiğini anlattı. O dönemde bunların ne anlama geldiğini bilmediğini ve çocukça bulduğunu anlatan Price daha sonra olaya polisin karıştığını ve bu fotoğrafçının küçük kızları alkol ve uyuşturucu vererek taciz ettiğinin ortaya çıktığını söyledi. Price ünlü bir kişinin de kendisini taciz ettiğini belirterek kim olduğunu açıklamayacağını ekledi.

SPL5216349_001

SPL5217888_006

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti Merve Boluğur hakkında olay iddia! Otelciler artık yaka silkti
Kadın sevgilisiyle dudak dudağa...Kadın sevgilisiyle dudak dudağa...
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Katie Price
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Rihanna süper minisiyle gecelerde

Süper minisiyle gecelerde!

Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle dudak dudağa...

Kadın sevgilisiyle dudak dudağa...

Dudaklarını küçülttüren Lara eleştirilere isyan etti

Dudaklarını küçülttürmüştü! 'Ne iğrençliğim kaldı...'

Chloe Ferry’nin paylaşımıyla başı belada! Hayranları ayaklandı

Öyle bir paylaşım yaptı ki hayranları ayaklandı

Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a: Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi

'Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi'

Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak pozuna yorum yağdı

Yatak pozuna yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.