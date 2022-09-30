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  4. Katil ağabeyden akılalmaz sözler! "Sevdiğim için öldürdüm"

Katil ağabeyden akılalmaz sözler! "Sevdiğim için öldürdüm"

30.09.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de, tartışma yaşadığı kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Şüpheli şahıs, hastane önünde gazetecilerin, "Kardeşini neden öldürdün" sorusuna, "Sevdiğim için" yanıtını vererek duyanları şoke etti.

Katil ağabeyden akılalmaz sözler! "Sevdiğim için öldürdüm"

Eskişehir'de dün gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak’ta meydana gelen olayda Özgür K. (45) ile kardeşi Ozan K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre kardeşlerin, daha önce birlikte açtıkları işletmenin kapanması nedeniyle sürekli tartışma yaşandığı öğrenildi. Olay günü de ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özgür K., bıçakla kardeşini yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ozan K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ozan K.’nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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“SEVDİĞİM İÇİN”

Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalan şüpheli, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastane kapısında bulunan gazetecilerin, “Kardeşini neden öldürdün” sorusunu duyan Özgür K., “Sevdiğim için” yanıtını vererek herkesi şoke etti. Şüpheli şahıs hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir bıçaklı saldırı
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